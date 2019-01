' La Tav sta in piedi | difficile negarlo' La posizione del leghista Garavaglia

Massimo Garavaglia : "La Tav sta in piedi - difficile negarlo" : "Votare le mozioni di Pd e FI favorevoli alla Tav? Non saprei. Di fatto siamo in attesa di vedere questa fantomatica analisi costi-benefici per confrontarla con i dati che abbiamo e capire. Secondo noi, però, è molto difficile dimostrare che l'opera non stia in piedi". Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, in merito alla Torino Lione, su cui - dice in un'intervista al Corriere della Sera - ...

Garavaglia - Lega - : difficile dimostrare che la Tav non sta in piedi : Così il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, in una intervista al Corriere della Sera sulla Tav, aggiungendo che il fatto …

Biglietti Roma-Porto - andata otTavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno otTavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

No Tav - in Val Susa tra diffidenza e attesa : “M5s? Qui è diventato primo partito - se ci tradirà prenderà una batosta” : “Non abbiamo mai avuto governi amici, ma abbiamo imparato a contare solo sulle nostre forze delegando il meno possibile”. In attesa della pubblicazione dell’analisi costi benefici sul Tav, in Val di Susa regna la diffidenza verso il Movimento 5 Stelle che negli anni ha fatto della lotta contro il treno ad alta velocità uno dei cavalli di battaglia: “Qui sono diventati il primo partito negli anni, ma se cedessero sul Tav prenderanno una ...

Castelnuovo - Bibi ospiterà un ragazzo del Cara : “I cacciati si sTavano integrando. Ma ora la gente inizia ad aprire gli occhi” : “Forse staremo un po’ stretti, ma non importa. Era una cosa che andava fatta”. Elisabetta Portoghese (nella foto a sinistra), conosciuta come ‘Bibi’, architetto paesaggista e promotrice culturale di Castelnuovo di Porto, è stata la prima a farsi avanti con il sindaco Riccardo Travaglini per ospitare uno dei ragazzi “cacciati” dal Centro di accoglienza per richiedenti asilo sgomberato nei giorni scorsi. Lei che proprio in collaborazione con il ...

MolesTava bambina : condannato pensionato : Molestava bambina: un anziano vercellese è stato condannato dalla orte di Appello d Torino alla pena di cinque anni e due mesi come riportano i colleghi di Notizia Oggi . Molestava bambina, condannato ...

Padova - dall’autista del bus bestemmie e insulti razzisti contro passeggera che protesTava : La donna ricoperta da una raffica di bestemmie e insulti dall'autista del mezzo pubblico solo perché aveva protestato per la presunta velocità elevata dell'autobus. La scena ripresa da un'altra passeggera. L'azienda di trasporto ha avviato una indagine interna e promesso che agirà contro l'uomo quando sarà identificato.Continua a leggere

Giulia Grillo - 'basta morire di mal d'aria nella Pianura padana. Parte Tavolo con le Regioni' : ... la maggior Parte, ricorda Grillo, "nelle regioni della Pianura padana, una delle zone più inquinate d'Europa e del mondo". Anche per questo l'Italia, sottolinea il ministro, è sotto infrazione ...

Consumi - è stagnazione a Tavola nel 2018 : Anche in questo caso il tasso di crescita è però più basso di quello fatto registrare nel 2017 a conferma del rallentamento in atto nell'economia mondiale.

Quando Van Basten cosTava due milioni : La graduatoria riserva molte sorprese, a riprova che il mercato non è una scienza esatta: sesto attaccante milanista più costoso di tutti i tempi è Castillejo, con 25 milioni di euro, settimo ...