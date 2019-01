Juve batte Lazio e sbanca l' Olimpico | la partita più sofferta in campionato decisa nel

La Juve batte la Lazio in rimonta : Se non è scudetto, poco ci manca. La Juventus vince all'Olimpico contro una bella Lazio, ma c e si porta a +11 sul Napoli, fermato ieri sullo 0-0 dal Milan. Nel posticipo serale il risultato più ...

Lazio-Juventus 1-2 - L'aquila vola ma sbatte contro Cancelo : che beffa : La Juventus vince 2 a 1 contro la Lazio nel match della 21giornata di Serie A. La partita è vivace anche grazie ad un buon atteggiamento dei capitolini che passano nella ripresa con un autorete di ...

La Juve batte la Lazio e va a +11 sul Napoli : La Lazio domina la partita, ma la Juve vince 2 a 1 all'Olimpico e va a +11 sul Napoli. Tutti i gol nel secondo tempo. Il vantaggio della Lazio su autogol di Emre Can, poi il pareggio di Cancelo e il ...

Juventus : 17 vittorie su 19 partite - batte il Chievo e rimane a +9 sul Napoli : Juventus-Chievo è stato il posticipo della ventesima giornata di Serie A, giocata alle ore 20:30 di lunedì 21 gennaio. Si è trattato del classico testa-coda con i bianconeri campioni d'inverno contro i clivensi ultimi, anche a causa della penalizzazione di tre punti riportata ad inizio campionato. Primo tempo La prima frazione è stata caratterizzata da diverse occasioni soprattutto per i bianconeri. Al 4' minuto il Chievo si rende pericoloso con ...

Il Napoli batte la Lazio : ora è a -6 dalla Juve : Il Napoli si avvicina alla Juventus. La squadra di Ancelotti batte 2-1 la Lazio a va a -6 dai bianconeri che stasera affronteranno il Chievo. I due gol che portano in vantaggio il Napoli arrivano nel ...

Napoli soffre ma batte Lazio e insegue Juve : Nonostante le numerose assenze dovute a squalifiche e infortuni, il Napoli batte la Lazio e lo fa con merito, riducendo a sei le lunghezze di distanza dalla Juve che giochera' domani con il Chievo. Qualche ansia nel finale la squadra di Ancelotti se la sarebbe potuta risparmiare se nel corso della gara fosse riuscita a concretizzare la superiorita' dimostrata sui biancocelesti e soprattutto se avesse trasformato in gol le numerose occasioni ...

Supercoppa Italiana : Juve batte Milan - decisivo CR7 : Si è disputata ieri la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di CR7 nella seconda frazione di gara. I vincitori del trofeo si sono dimostrati più concreti nelle conclusioni e hanno costretto alla sconfitta la squadra rossonera, che ha comunque combattuto e ci ha creduto fino all'ultimo. Per la Juventus si tratta dell'ottava Supercoppa Italiana della propria storia....Continua a leggere

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

La Juventus batte il Milan e vince la Supercoppa : Dopo le polemiche sollevate dalla scelta della Lega di Serie A di giocare la partita in Arabia Saudita il principe ereditario ha concesso l'ingresso nello stadio a 15 mila donne nel settore famiglie - ...

Bakayoko : 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma possiamo batterla' : MILANO - 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterla' . Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko crede nell'impresa e di ...

Milan : Bakayoko - possiamo battere Juve : ANSA, - MilanO, 13 GEN - "La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterla". Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko crede nell'...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

Juve - tridente inedito Dybala-Kean-Ronaldo per battere il Bologna di SuperPippo Inzaghi : L'attacco del passato, del presente e del futuro si mischiano in questo Bologna-Juve che stasera regala il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, trofeo che i bianconeri dominano dal 2014/15 ...

Milan - Calabria : 'Mai visto un attaccante forte come Higuain - non ha problemi. Battere la Juve non è impossibile' : Davide Calabria è sicuro: "Battere la Juventus non è impossibile". A pochi giorni dalla Supercoppa Italiana, l'esterno rossonero ha parlato a Sky Sport della sua prima parte di stagione, in cui è stato quasi sempre titolare, segnando anche un gol al Napoli: "Credo sia il momento migliore della mia carriera - ha raccontato - Il 2018 è stato ...