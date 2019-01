Il ' ritorno' di Beppe Grillo in Rai | ​ Beneficenza? Si fa in silenzio

ilgiornale

: @carlucci_cc @beppe_grillo Il ritorno di quello che diceva spegnere la TV, c'è la Rai fascista. Come era bella l'onestà - atlantidelibri : @carlucci_cc @beppe_grillo Il ritorno di quello che diceva spegnere la TV, c'è la Rai fascista. Come era bella l'onestà - ianalbfo : RT @PaolellaMichele: Il ritorno di #Grillo in prima serata sulla Rai è il segnale più forte della liberazione della TV di Stato dalla censu… - paolo29451404 : RT @PaolellaMichele: Il ritorno di #Grillo in prima serata sulla Rai è il segnale più forte della liberazione della TV di Stato dalla censu… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Dopo quasi 26 anni di assenza - a parte un'intervista a Porta a Porta e "comparsate" nei tg come leader politico -"torna" in Rai. O almeno tornano i suoi sketch al vetriolo che hanno contraddistindo la sua carriera da comico almeno fino agli anni '90.E con lui tornano, era inevitabile, le polemiche. Soprattutto per i 30mila euro che la Rai ha dovuto sborsare per mandare in onda nel suo "C'è" anche spezzoni successivi al '93 e di cui Viale Mazzini non deteneva i diritti. "Trentamila euro sono i diritti d'autore e immagine che la Rai non aveva. Glieli ho dati io ed è la regola", ha spiegato lo stessoin apertura del suo show "Insomnia (ora dormo!)" al Teatro dal Verme di Milano."Salvini è intervenuto e ha detto: 'Li darà in'... Mi ha messo in agitazione", ha detto tra le risate del pubblico, "Sto giusto pensando di fare un versamento alla Casa del ...