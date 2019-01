: #Sea Watch, Salvini valuta denuncia equipaggio. Pm: 'Sbarcare i minori'. Intanto il Garante dell'Infanzia ha scritt… - Agenzia_Ansa : #Sea Watch, Salvini valuta denuncia equipaggio. Pm: 'Sbarcare i minori'. Intanto il Garante dell'Infanzia ha scritt… - TelevideoRai101 : Garante infanzia:sbarco migranti minori - AlbaDeiMar : RT @SilviaCostaEU: Alla staffetta del Pd a Siracusa partecipiamo anche noi eurodeputati fino a che non saranno sbarcati tutti dalla #SeaWa… -

Ilper l'di Siracusa ha presentato al Tribunale dei minorenni di Catania un ricorso d'urgenza per loe l'assegnazione a un centro specializzato dei 13a bordo della Sea Watch. La richiesta dell'avvocato Lo Faro è motivata con "i maltrattamenti e le torture" che i ragazzi hanno subito in Libia. Ha anche chiesto l'intervento dell'autorità marittima per dichiarare l'emergenza medica per i. Ilha inviato "una segnalazione" al premier Conte e al ministro Salvini.(Di lunedì 28 gennaio 2019)