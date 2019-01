Quanti "sì" al giustizialismo grillino : così Matteo diventa complice dei pm : Nel Transatlantico deserto del week-end, Marco Maggioni, l'uomo chiave del Carroccio nella giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, l'organismo corrispettivo a quello che in Senato deciderà se Matteo Salvini dovrà essere processato nell'aula del Senato per l'accusa di sequestro di persona dei migranti della Diciotti, parla a ruota libera del "caso". "La richiesta di rinvio a giudizio del Tribunale dei ministri si sfoga è una follia ...