Parma-SPAL | pronostico | quote e probabili formazioni

Parma-Spal - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Ventunesima giornata della Serie A di calcio 2019, in cui il Parma di D’Aversa ospiterà quest’oggi allo Stadio Ennio Tardini la SPAL, per un derby dell’Emilia Romagna fondamentale soprattutto per i giallo-blu, a caccia di punti preziosi per lasciarsi alle spalle la zona rossa, e provare l’assalto alla zona che conta, soprattutto dopo il successo sull’Udinese della scorsa settimana. La gara sarà trasmessa in diretta ...

Parma-Spal in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e probabili formazioni : Nuovo turno di gare nella Serie A di calcio 2019, precisamente il ventunesimo, in cui il Parma ospiterà allo Stadio Ennio Tardini la SPAL, per un derby dell’Emilia Romagna fondamentale soprattutto per i giallo-blu, a caccia di punti preziosi per lasciarsi alle spalle la zona rossa, e provare l’assalto alla zona che conta, soprattutto dopo il successo sull’Udinese della scorsa settimana. La gara sarà trasmessa in diretta in ...

Parma – Spal : un derby nel segno di Inglese : C’è grande interesse ed entusiasmo intorno al Parma. Il club dopo il fallimento è ripartito dalle categorie minori per ritornare

Biglietti Parma-Spal - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Tardini : Dopo la chiusura della prima giornata dell’anno solare 2019, la Serie A TIM 2018-2019 si appresta a disputare la ventunesima giornata del Campionato, la seconda del girone di ritorno. Tra le sfide più intense ed interessanti del turno figura sicuramente Parma-Spal, derby emiliano molto sentito da entrambe le tifoSerie in programma domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. I padroni di casa sono ...

Campionato Juniores - insulti razzisti e rissa sugli spalti a Parma : È stata scritta in un campo della provincia di Parma l'ennesima pagina nera per il calcio italiano. Questa volta a sfidarsi erano due squadre del Campionato Juniores, il Marzolara e il Fontanellato. La partita, tesa fin dal calcio di inizio, si è fatta via via più volenta.I cori razzisti sono iniziati dopo che, al primo minuto, la squadra ospite è andata subito in vantaggio. Dalla tribuna i genitori degli atleti della squadra di casa hanno ...

Rumors di mercato : Chievo nel passato - Spal su esterni - Toro e Parma in difesa : Ecco alcuni Rumors di mercato per Chievo, Spal, Torino e Parma.Dopo l’addio di Birsa approdato al Cagliari, il Chievo punta sui cavalli di ritorno per cercare punti salvezza: chiesti i prestiti di Thereau dalla Fiorentina e Paloschi dalla Spal. Sembra vicino Dell’Orco, mentre sul fronte cessioni sembra in dirittura d’arrivo l’approdo di Kiyine al Napoli.Dopo aver risolto la trattativa per Viviano, la Spal ha ceduto ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Calciomercato Parma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Doppia sfida con la Spal per Basta e Caceres - in uscita molte richieste dalla B : Dodicesimo nella classifica di Serie A, il Parma si sta dimostrando particolarmente attivo sul mercato al fine di portare a termine la stagione con un certo agio. Il discorso riguarda sia le operazioni in entrata che quelle in uscita. Per quel che concerne i possibili arrivi, non dispiacerebbe l’idea Romain Alessandrini, esterno mancino d’attacco francese attualmente ai Los Angeles Galaxy, in Major League Soccer. Piace anche il serbo ...

Roma - tre punti d'oro : Parma battuto 2 a 0. La crisi è alle spalle FOTO : CRONACA PARTITA TABELLINO Parma-Roma 0-2 Marcatori : 58′ Cristante, 75′ Under Parma , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà , 81′ Di ...