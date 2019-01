Juve | il mistero del pizzino di Paratici

Mistero Pjaca - la Juventus riceve un’offerta a titolo definitivo : quale futuro per il calciatore della Fiorentina? : Marko Pjaca potrebbe lasciare la Fiorentina nella finestra di calciomercato invernale, la Juventus ha ricevuto un’offerta per il croato Marko Pjaca non sa ancora dove giocherà nella seconda parte della stagione. Il calciatore attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe infatti cambiare casacca, spinto dalla volontà della Juventus che avrebbe sul tavolo un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo del croato. Secondo ...