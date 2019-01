Filippine | salgono a 27 i morti nell' attacco terroristico alla Cattedrale di Jolo

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Poco dopo il referendum che ha sancito la creazione di una regione autonoma musulmana,'isola di, a sud-est delle, sono scoppiate due bombe davantidi Nostra Signora del Monte Carmelo. Mentre era in corso la messa domenicale è scoppiato il primo ordigno sulla porta della chiesa cattolica e successivamente, dopo l'arrivo delle forze governative, anche il secondo, posto all'esterno dell'edificio. Sono rimasti uccisi sia civili che militari e'ultima ora pare che il numero deisia salito a 27, mentre i feriti al momento sono più di 70, alcuni in gravissime condizioni. La strada principale che portachiesa è tenuta sotto stretta sorveglianza dai corpi militari. Inoltre in tutti i luoghi di culto è stata rafforzata la vigilanza per il timore di unsimile a quello avvenuto che, comunque, non è ancora stato rivendicato. Il livello di ...