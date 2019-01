Spagna | recuperato il bimbo caduto nel pozzo | le ultime news | attesa per i primi

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) Nonostante gli sforzi e l’impegno dei soccorritori, il piccolo Julen, 2 anni,in undi prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta.Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, ha annunciato che oggi si sapranno idettagli dell’autopsia sul corpicino del: il delegato ha ha raccontato in conferenza stampa i dettagli delle operazioni che hanno consentito di recuperare Julen.Il Comune di Malaga osserverà 3 giorni di lutto: lo ha reso noto in un tweet il sindaco della città, Francisco de la Torre, aggiungendo che alle 11 di oggi il Comune osserverà un minuto di silenzio.Il corpo senza vita di Julen è stato trovato a oltre 100 metri sotto terra. L’ultimo tratto scavato è ...