Sofia Goggia | rientro col botto | dopo dieci giorni lontana dalle gare è seconda in

Sci alpino - Pagelle SuperG Garmisch e Slalom Kitzbuehel. Sofia Goggia - bentornata! Noel nuovo fenomeno : Oggi si sono disputare il SuperG femminile di Garmisch e lo Slalom maschile di Kitzbuehel. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri. SuperG FEMMINILE Garmisch: NICOLE SCHMIDHOFER: 10. L’austriaca era una delle grandi favorite delle vigilia e non ha deluso le aspettative confermando il suo ottimo momento di forma: terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Lake Louise, quinto podio ...

Chi è Sofia Goggia - fidanzato e vita privata della regina dello sci italiano : Da sempre impegnata sulla piste da sci, Sofia ha terminato l'ultimo anno delle scuole superiori prendendo il diploma da privatista e ora studia Scienza Politiche grazie all'università on line. Sofia ...

Sci - immensa Sofia Goggia : secondo posto nel Super-G di Garmisch : Sofia Goggia si dimostra ancora una volta una fuoriclasse pazzesca. La sciatrice di Bergamo, infatti, si è presa la seconda piazza nel difficile Super-G di Garmisch chiuso alle spalle dell'austriaca ...

LIVE Sport - DIRETTA sabato 26 gennaio : Wierer vince l’inseguimento - Sofia Goggia seconda in superG - Rizzo terzo agli Europei! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. In mezzo abbuffata di Sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sono molto contenta - una prestazione del genere è oro colato. Sono di nuovo qua” : Sofia Goggia ha ruggito e ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa libera è rientrata dall’infortunio e ha subito fatto centro, riuscendo a salire sul podio al termine di una gara fantastica sulla pista tedesca. La bergamasca è parsa raggiante ai microfoni della Fisi: “Sono molto contenta, avevo la gioia nel cuore ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : ITALIA IN ESTASI! Wierer vince l’inseguimento - 3a Vittozzi - Sofia Goggia è subito sul podio - bronzo pazzesco di Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’ITALIA vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

Malagò applaude Sofia Goggia : 'Rientro da protagonista' : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, su Twitter, applaude Sofia Goggia, seconda nel superG di Coppa del Mondo di Garmisch, al rientro dopo l'infortunio al malleolo dello scorso ottobre.

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : ITALIA IN ESTASI! Sofia Goggia è subito sul podio - bronzo pazzesco di Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’ITALIA vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...