Cresce la febbre da Anthem | perché vale la pena attendere il gioco di Bioware?

optimaitalia

: @wolfPris @Gabbiere2 @fiddlerxx Se cresce la febbre La porta si apre Appare la lepre In mezzo alla neve Che turbi… - strafui : @wolfPris @Gabbiere2 @fiddlerxx Se cresce la febbre La porta si apre Appare la lepre In mezzo alla neve Che turbi… - TorinoStarMagaz : Cresce la febbre per il Super Bowl - efficentix : Purtroppo in Italia il numero sarà inferiore perché le case non saranno in grado di soddisfare la domanda. La febbr… -

(Di sabato 26 gennaio 2019)Il momento di mettere le mani suè finalmente arrivato. Non stiamo chiaramente parlando delcompleto (per quello bisognerà pazientare ancora un pochetto, con la release che è fissata per la metà del mese di febbraio), bensì della Demo VIP resa disponibile daed Electronic Arts nel pomeriggio di ieri. Una versione di prova che, come ampiamente sottolineato dagli stesi addetti ai lavori, si discosterà da quello che sarà il titolo finale, ma che consente comunque di saggiare con mano le ambizioni dello studio con questa nuova IP.Non sono state poi moltissime le informazioni rilasciate dain merito adnel corso dell'ultimo anno, con il periodo più recente che ha visto una netta accelerata sotto il profilo delle pubbliche relazioni. La volontà sembrava quella di stuzzicare adeguatamente la community proprio foraggiandola con una dose centellinata di ...