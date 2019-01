Inter | dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus | Marotta punta anche Darmian

Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission : Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission (IWC), l’organizzazione internazionale che si occupa di preservare la popolazione mondiale di cetacei. Il primo luglio di quest’anno, per la prima volta da trent’anni,

Australia - muore dopo lunga malattia la madre che Interruppe le cure per salvare il figlio : Un atto d’amore profondo, disperato ed altruista. È il gesto di Brianna Rawlings, una giovane madre Australiana di 19 anni che ha deciso di interrompere le cure per salvare la vita del bambino che portava in grembo. La ragazza non è riuscita, però, a vincere la sua battaglia contro un tumore del sangue che le ha portato brevemente via tutto ma il suo gesto d’amore risuona come un eco intenso, uno di quelli rari che proprio per questo devono ...

Temptation Island : Francesco Chiofalo rivela di aver perso 13 kg dopo l'Intervento : A seguito della delicata operazione chirurgica a cui si è visto costretto a sottoporsi presso l'ospedale San Camillo di Roma, per l'asportazione di un tumore al cervello, Francesco Chiofalo è stato tacciato di speculazione mediatica da parte di diversi internauti. Questi ultimi contestano all'ex-tentatore di Temptation Island Vip ed ex-fidanzato di Selvaggia Roma, di aver mentito ai suoi follower, sostenendo cioè di essere venuto a conoscenza ...

Genoa - Sanabria per il dopo Piatek : la Roma osserva Interessata : Il Genoa guarda in Liga per il dopo Piatek . Come riporta Sky Sport , il Grifone sta pensando ad Antonio Sanabria del Betis Siviglia , ex Roma, club che ha ancora il 50% sulla rivendita del calciatore.

All'assalto dei 49 milioni : dopo Di Battista anche Fico Interviene sui fondi della Lega : "Chi sbaglia deve pagare e si devono eseguire le sentenze". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alla domanda di un giornalista, a margine di una visita al parco di Capodimonte, che gli ha chiesto di commentare la dichiarazione di Alessandro Di Battista secondo la quale la Lega deve restituire i 49 milioni.Intervenuto alla trasmissione Che Tempo Che Fa Di Battista aveva detto che quei fondi: "Vanno restituiti ...

Alle Iene l’Intervista di Francesco Chiofalo prima e dopo l’Intervento al cervello! Guarda il Video : Intervista Francesco Chiofalo Le Iene: le parole prima e dopo l’operazione al cervello A Le Iene, Francesco Chiofalo ha confessato le sue preoccupazioni per l’intervento chirurgico e ha dimostrato la sua sincera felicità dopo... L'articolo Alle Iene l’intervista di Francesco Chiofalo prima e dopo l’intervento al cervello! Guarda il Video provIene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sorrento - Muore dopo Intervento di colecisti - indagati 6 medici : Un'altra morte sospetta, un altro caso di presunta malasanità che interessa l'area sud di Napoli. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Antonietta Cavallaro, 66enne di ...

Inter-Sassuolo live dalle 20.30 : solo bimbi a San Siro dopo i Buu : Il 2019 dell'Inter parte dalla sfida al Sassuolo di De Zerbi. I nerazzurri hanno chiuso il girone di andata con 2 vittorie di misura, su Napoli e Empoli, che rientrano nella striscia aperta di...

Stefano Sala dopo l’Intervista di Dasha : le parole del modello dividono : Stefano Sala dopo l’intervista di Dasha: le parole del modello dividono Ieri, a Pomeriggio 5, per la prima volta ha parlato ufficialmente Dasha che ha dato la sua versione dei fatti riguardante la rottura con Stefano Sala. Nel salotto di Barbara d’Urso la modella ucraina ha spiegato come ha vissuto la permanenza ‘ambigua’ dell’ex fidanzato all’interno della […] L'articolo Stefano Sala dopo ...

Francesco Chiofalo - le prime parole dopo l'Intervento : «Non muovo le gambe e ho perso 10 chili» : Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island, ha rilasciato la prima intervista, dopo la operazione della scorsa settimana per la rimozione di un tumore al cervello. Durante il lungo...

Uomini e donne - Sara Affi Fella operata di nuovo in ospedale : giallo sul messaggio dopo l'Intervento : Sara Affi Fella si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico negli ultimi giorni, dopo l'operazione che aveva dovuto affrontare durante Uomini e donne e che aveva tenuto i fan con il fiato sospeso.

Sci alpino - finalmente Sofia Goggia : l’azzurra annuncia il rientro dopo l’infortunio di HIntertux : E’ il momento del rientro per Sofia Goggia, l’azzurra ha rivelato che prenderà parte alle prove di discesa a Garmisch A 98 giorni dall’infortunio di Hintertux e a 315 giorni dall’ultima gara di Coppa del Mondo disputata nel supergigante di Are (peraltro vinto), Sofia Goggia torna in pista. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse La ventiseienne campionessa olimpica in carica di discesa libera si procurò nel corso ...

Chiofalo dopo l'Intervento : 'Non muovo bene le gambe' : Francesco Chiofalo, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha informato i fan sul suo decorso post-operatorio. Il ventinovenne si è sottoposto ad un delicato intervento, della durata di diciotto ore, per l'asportazione di un tumore al cervello. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha precisato di non essere ancora venuto a conoscenza della natura della neoplasia, dovendo attendere il decorso dei quindici giorni dalla data ...