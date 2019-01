I campioni di Starcraft battuti dall’intelligenza artificiale di DeepMind

wired

(Di venerdì 25 gennaio 2019) (Foto:) Dopo aver conquistato l’antico gioco del Go vincendo contro alcuni deipiù rinomati, l’intelligenzadel gruppo britannicocontrollato da Google ha iniziato a macinare vittorie contro i professionisti di un gioco decisamente più recente: lo strategico in tempo reale a tema fantascientifico2. Il gruppo di sviluppatori dietro all’intelligenzaha infatti organizzato nelle ultime settimane una serie di undici sfide tra il loro software AlphaStar — specializzato in2 — e alcuni giocatori che con il titolo Blizzard si guadagnano da vivere. La sequela di match è terminata con una lunga diretta streaming conclusasi nella giornata di ieri, e ha visto l’intelligenzabattere l’umanità per 10 a 1.This is it, ladies and gentlemen! For the first time in history a pro concedes ...