Grecia | parlamento approva accordo sul nome Macedonia del Nord

Tesla - Elon Musk è al lavoro su un sistema per produrre energia rinnovabile in Grecia : piano al vaglio del parlamento : Le Cicladi in formato smart? Non più solo auto senza pilota e robotizzazione tout court, ma un piano di innovazione su vasta scala che tocca anche le energie rinnovabili per il settore turistico. Tesla punta sulla Grecia per l’energia pulita sulle isole: una sorta di grande esperimento per valutare una nuova applicazione del fotovoltaico, delle mattonelle e delle batterie domestiche (le Powerwall). Possibile anche la creazione su un atollo ...