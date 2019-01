Ecco 5 alleati naturali per combattere influenza e stanchezza a tavola

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Nel pieno dell’inverno, con le vacanze di Natele alle spalle e un lungo periodo di lavoro in previsione, mantenere il buon umore, sentirsi pieni d’energia ed evitare di cadere vittima del piccole è sempre complicato. La natura, però, mette a disposizione dei preziosipere superare l’inverno in piena salute, contrastando in modo naturale il cattivo umore e le giornate più fredde.La dott.ssa Annamaria Acquaviva – dietista e nutrizionista del California Prune Board in Italia – ha identificato cinque nutrientiper rafforzare le nostre difese durante l’inverno e favorire la nostra energia a partire dallaFIBRE ALIMENTARI È noto che un’alimentazione ricca di fibre, apporti numerosi benefici per la salute1, nella prevenzione di malattie cardiache, diabete e tumori. Inoltre le fibre favoriscono il ...