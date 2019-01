Da Marcelo a Stankovic | i 5 colpi top del calciomercato invernale europeo dal 2000 a oggi

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il 31 gennaio, in Serie A come negli altri maggiori campionati europei, si spegneranno i riflettori sul mercato di riparazione. Tra acquisti, cessioni e prestiti, ogni squadra si appresta a concludere le ultime trattative per mettere a punto gli ingranaggi della propria rosa e prepararsi alla fase cruciale della stagione.A volte nella sessionedi, abbiamo assistito a grandi, alcuni a sorpresa, altri annunciati, intuizioni clamorose che hanno cambiato non solo la stagione, ma anche il futuro di una squadra. A meno di una settimana dalla chiusura, vogliamo passare in rassegna quelli che, relativamente alle squadre europee, possiamo definire i 5 miglioridel mercatodalad...