Xylella | Grillo contro dl Semplificazioni | “Carcere per chi non abbatte ulivi infetti?

(Di giovedì 24 gennaio 2019) “Incostituzionali, gravemente lesivi delle libertà personali. Un gravissimo precedente per il nostro Paese e la nostra Democrazia”. Beppetuonal’emendamento al decreto, proposto dai relatori di maggioranza e approvato in commissione al Senato, che prevede una stretta anti-con pene da 1 a 5 anni di carcere per chi nongliIl fondatore del Movimento Cinque Stelle non risparmia critiche al provvedimento voluto dalla maggioranza con un post sul blog: “Entrano nel tuo terreno senza avvisare. Violano la tua proprietà. Non hanno permessi. Motosega alla mano abbattono i tuoi alberi, quegliche per anni ti hanno garantito un lavoro e hanno permesso alla tua famiglia di vivere. Poi spargono pesticidi. Tu inerme non puoi che star fermo a guardare e respirare, se ti riesce. Se protesti, rischi il carcere: ...