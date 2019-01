Usa | 21enne si barrica in banca e uccide 5 persone | arrestato dopo un blitz

Usa - voleva attaccare la Casa Bianca e la Statua della Libertà : la Fbi arresta un 21enne : Aveva come obiettivo attaccare la Casa Bianca e altri edifici federali a Washington. Hasher Jallal Taheb, 21 anni, è stato però fermato e arresta to dall'Fbi nello stato della Georgia al termine di un'...

Usa - polizia uccide per errore un 21enne di colore : scambiato per l'attentatore del black friday : La polizia di Birmingham, in Alabama, è in piena bufera dopo la morte di un 21enne di colore ucciso venerdì sera da un agente che, vedendolo con un'arma in mano, lo aveva scambiato per il responsabile ...