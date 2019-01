Renault - si è dimesso Carlos Ghosn - Sky TG24 - : La notizia arriva dai media francesi ed è confermata da un'intervista del ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. L'ex numero uno della casa automobilistica è in stato di fermo a Tokyo per le ...

Renault - Carlos Ghosn si è dimesso. Oggi le nomine dei successori : Carlos Ghosn non è più sul ponte di comando di Renault. Dopo Nissan, dunque, il manager 65enne, in carcere a Tokyo dallo scorso 19 novembre con l’accusa di false dichiarazioni sui suoi compensi e utilizzo di fondi dell’azienda a scopi personali, dice addio anche alla casa della Losanga. Dopo alcune anticipazioni dei media francesi, le sue dimissioni sono state confermate dal ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, al World ...

F1 - Carlos Sainz Jr. sicuro : “l’addio alla Renault non è una bocciatura. Verstappen? So come batterlo…” : Il pilota della McLaren ha parlato della decisione di passare alla McLaren, soffermandosi anche sugli obiettivi del team di Woking Scelto al posto di Fernando Alonso, un onere importante per Carlos Sainz, chiamato a non far rimpiangere il due volte campione del mondo al volante della McLaren. Photo4 / LaPresse Toccherà allo spagnolo e a Lando Norris riportare il team di Woking dove merita, dimenticando le ultime deludenti stagioni che ...

Arrestato Carlos Ghosn per falso su bilanci e compensi : calano in Borsa Renault e Nissan : Il top manager del costruttore automobilistico Renault-Nissan, Carlos Ghosn, è stato Arrestato domenica 18 novembre a Tokyo, Giappone. La notizia sta facendo il giro del mondo, perché potrebbe destabilizzare i vertici del gruppo franco-nipponico, primo al mondo davanti a Volkswagen, se si considerano anche i veicoli commerciali. Sull'imprenditore brasiliano non pendono soltanto le accuse mosse dai magistrati, ma anche quelle lanciate da Nissan ...

