Migranti : Orlando scrive al comandante della Sea Watch - Vi accogliamo noi : Il sindaco Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave Sea Watch 3 che nei giorni ha salvato 47 naufraghi nel Mediterraneo ed alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro ...

Migranti - 117 morti sul gommone : tragedia in mare/ Ultime notizie - Orlando : 'Salvini - ci sarà una Norimberga' : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Naufragio Migranti con 117 morti - Orlando a Salvini : «Si farà un secondo processo di Norimberga e non potrà negare» : di Simone Pierini 'Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva' . L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca ...

Migranti - la disobbedienza di Orlando e De Magistris non è come quella di Mimmo Lucano : di Andrea Taffi La disobbedienza di alcuni sindaci (con in testa Leoluca Orlando e Luigi de Magistris) mi fa venire in mente quella di Mimmo Lucano, sindaco di Riace. E questo pensiero è dettato sia dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta della dissidenza verso una legge ritenuta ingiusta sia perché la disobbedienza è generata dal rispetto dei Migranti e dei loro diritti sociali calpestati sia, infine, dalla circostanza che il dissenso ...

Migranti : dirigente Anagrafe - 'Non sono paladino diritti - eseguo ordini Orlando' : Palermo, 7 gen - (AdnKronos) (di Manuela Azzarello) - Nessuna volontà di fare "il paladino dei diritti dei Migranti. Il sindaco mi ha inviato una disposizione e io sono tenuto ad applicarla". Così Maurizio Pedicone, capoarea del servizio Anagrafe del Comune di Palermo, commenta all'Adnkronos il prov

Migranti : dirigente Anagrafe - 'Non sono paladino diritti - eseguo ordini Orlando' (2) : (AdnKronos) - Pedicone non intende entrare nel merito "politico" della questione. "Potrei anche non essere d'accordo - afferma - ma non posso comunque non attenermi a quanto richiesto dal primo cittadino. Posso dire però che le leggi si applicano, possono piacere o no". E aggiunge: "Orlando fa polit

Migranti : Cancelleri (M5s) 'Opa Orlando su Pd morto - Miccichè pensa a sopravvivere' (2) : (AdnKronos) - "Prove tecniche di fusione" le definisce il pentastellato, quelle tra il Pd e Forza Italia, che "più che mettersi insieme per costruire un ragionamento programmatico tentano l'unione per non scomparire per sempre". Riposizionamenti nello scacchiere politico in vista delle Europee. "All

Migranti : Cancelleri (M5s) 'Opa Orlando su Pd morto - Miccichè pensa a sopravvivere' : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "A Capodanno a Palermo in piazza c'erano, da un lato, la splendida musica di Bregovic e, dall'altro, la monnezza. Solo che Bregovic se ne andato, le cataste di rifiuti in ogni angolo della città purtroppo sono rimaste. Un'ingloriosa cartolina di fine anno per la Capital

Ecco la lettera bluff di Orlando sui Migranti : Pubblichiamo la lettera integrale , una pagina e mezza, con data 21 dicembre, indirizzata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando al 'sig. Capo Area Servizi al Cittadino' del suo Comune. Quello che ...

Migranti : arcivescovo Palermo - Orlando? Ognuno si assume sue responsabilità... : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Il sindaco Orlando fa disubbidienza civile? Ognuno si assume le sue responsabilità...". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice parlando con i giornalisti della decisione del sindaco Leoluca Orlando di sospendere l'applicazione del Decreto Salv

**Migranti : Fontana - Orlando ai limiti dell'eversione** : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Se il sindaco Orlando ritiene che basti un sindaco per far venir meno i sacrosanti passaggi democratici" affrontati nell'iter di approvazione del decreto sicurezza, "credo che non stia parlando da sindaco,ma stia parlando ai limiti dell'eversione". Così il presidente de

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai Migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Migranti - Orlando : norme a esame giudice : 10.00 "Non arretro,non c'è motivo,ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbedienza, né di obiezione di coscienza. Ho assolto alle mie funzioni istituzionali di sindaco". Così il sindaco di Palermo Orlando ai Lunatici,Radio2,dopo la polemica col ministro Salvini per aver sospeso l'applicazione di norme sui Migranti del Dl Sicurezza. "Siamo in presenza di un provvedimento che rende chi ha un regolare permesso di soggiorno ...

Migranti : Giusi Nicolini - da Orlando atto di civiltà - in tanti lo seguiranno (2) : (AdnKronos) - Con il decreto Sicurezza, è la tesi dell'ex sindaco di Lampedusa, "si buttano in mezzo alla strada persone che diventeranno vittime di sfruttatori, lavoro nero e caporalato. Più che disobbedienza - sottolinea - quella di Orlando è obbedienza al dettato della Costituzione. Se fossi anco