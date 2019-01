Inter | Skriniar rimane | Siamo vicini al rinnovo

Inter - Skriniar ha le idee chiare : “voglio vincere con questa maglia. Valgo 100 milioni? Quando lo ha detto Spalletti…” : Il difensore slovacco ha parlato della stagione dell’Inter e degli obiettivi futuri, sottolineando di voler vincere un trofeo in nerazzurro Terzo posto in classifica e obiettivo Europa League, sono queste le certezze della stagione dell’Inter. Milan Skriniar ha le idee chiare e, nel corso di un’Intervista a Tuttosport, ha sottolineato di voler vincere il primo trofeo con la maglia nerazzurra. Parole schiette e sincere, ...

Inter - Skriniar : 'Resto e voglio vincere - il rinnovo è vicino. Godin ci migliorerà' : Europa League? Vorremmo arrivare in fondo" Skriniar ha poi parlato dei difensori che stima in giro per l'Europa: "Per me il più forte del mondo è Sergio Ramos, ha vinto tanto, segnando anche - ha ...

Inter-Sassuolo 0-0 - le pagelle nerazzurre : Skriniar e De Vrij i migliori : L'anticipo serale della ventesima giornata, la prima del girone di ritorno in Serie A, tra Inter e Sassuolo termina sul risultato di 0-0. Sfida andata in scena in uno stadio Meazza a porte chiuse, aperte solo ai bambini della scuola calcio dopo i fatti di Inter-Napoli. I nerazzurri, la che settimana prossima affronteranno il Torino allo stadio Grande Torino, salgono a quota trentanove punti, a più sette sulla Roma. La squadra di De Zerbi, ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : 'Vogliamo agganciare il Napoli e vincere un trofeo. Icardi come Skriniar : non ha prezzo' : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...

Icardi-Inter - il vertice si allontana. Passo avanti per Skriniar : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio Modric-Inter: strada in discesa Ag. Lautaro: «Il Betis non mi ha chiamato» Emery: «Ozil? Può aiutarci»

Rinnovo Skriniar - l’Inter aumenta l’offerta al difensore slovacco : Rinnovo Skriniar – Il club nerazzurro sembra essere in procinto di offrire un nuovo contratto a Milan Skriniar. L’obiettivo sarebbe quello di respingere i possibili nuovi assalti da parte di Manchester United e altri potenziali pretendenti sparsi per l’Europa. Il club meneghino avrebbe preparato e migliorato una ulteriore bozza di accordo per convincere il 23enne […] L'articolo Rinnovo Skriniar, l’Inter aumenta ...

Calciomercato Inter - si lavora al rinnovo di Skriniar : presentata una proposta importante al difensore slovacco : Non solo il rinnovo di Icardi, il club nerazzurro ha presentato una proposta di prolungamento anche a Skriniar L’Inter lavora non solo per rinforzare la rosa di Spalletti, ma anche per blindare i giocatori più rappresentativi. Oltre alla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi, il club nerazzurro ne ha iniziata un’altra per il prolungamento di Milan Skriniar, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2022. Marotta e ...

Inter - vicino il rinnovo di Milan Skriniar (RUMORS) : Uno dei giocatori che l'Inter vuole blindare in vista della prossima estate è il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro. il difensore ha sorpreso tutti con il proprio rendimento, risultando essere quasi sempre il migliore in campo, anche nel peggior periodo attraversato lo scorso anno dai nerazzurri, tra ...

Inter - un ex Milan esalta Skriniar : 'E' il miglior difensore della A' : Juraj Kucka , nuovo centrocampista del Parma , parla a la Gazzetta dello Sport del connazionale Milan Skriniar , centrale dell' Inter : 'Milan sta facendo cose straordinarie. È il miglior difensore della Serie A. Non vedo l'ora di affrontarlo tra tre settimane'.

Spalletti dopo Inter-Benevento : «Icardi sta bene qui. Skriniar? Resta» : L'allenatore nerazzurro prosegue parlando dello stadio vuoto: " Così non è sport, non è spettacolo, non è calcio: non si può giocare in questa maniera qui. Mia figlia mi ha chiesto 'babbo perché non ...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Spalletti : "Inter - vinciamo la Coppa. Icardi e Skriniar pilastri del futuro" : ... 'Le regole sono fondamentali dentro in un gruppo e dentro a uno spogliatoio, così come dentro a una società - ha sottolineato Spalletti ai microfoni di Rai Sport -. Non si può essere una squadra ...

Inter - Spalletti : 'Icardi e Skriniar sono imprescindibili. Mercato e Mourinho...' : PORTE CHIUSE - 'Sarà molto più simile ad una partita di allenamento, come quelle che svolgiamo durante la settimana; senza pubblico viene tolta quell'emotività che è giusto che questo sport abbia. Si ...

Andersen chiama l'Inter : 'Spero di fare lo stesso percorso di Skriniar' : Dei possibili scenari di mercato ha parlato lo stesso calciatore danese a Sky Sport: 'Non so cosa succederà, io penso solo a fare il massimo. Poi certo è bello che altri club si interessino a me, ma ...