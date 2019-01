GR | Museo d' Arte dei Grigioni compie 100 anni

Arte e pannolini - a Firenze un asilo nido nel Museo : Da settembre al "Marino Marino" i bambini da 0 a 3 anni saranno seguiti da educatori iperformati su un approccio artistico alla pedagogia. Le iscrizioni apriranno in estate

Roma. Fragilità e forza nell’arte. Disabili e non : artisti. La mostra al Museo Crocetti : Nella sala delle esposizioni del museo Venanzo Crocetti, via Cassia 492, ecco la mostra collettiva di arti pittoriche e visive:

Depositi di Capodimonte : 1200 opere segrete raccontano il “sottosopra” del Museo partenopeo : La mostra "Depositi di Capodimonte" dal 21 dicembre al 15 maggio 2019 aprirà i cinque grandi Depositi del museo di Capodimonte. Oltre 1200 opere tra dipinti, statue, arazzi, porcellane, armi, e oggetti di arti decorative in mostra: un tesoro finora segreto che racconta una storia ancora tutta da scrivere.Continua a leggere

Casoria - centinaia di opere d'arte a rischio : allagato il Museo di arte contemporanea. : Le piogge torrenziali allagano il museo di arte Contemporanea di Casoria. centinaia di opere a rischio: il direttore artistico Antonio Manfredi costretto a chiudere la struttura di via Duca D'Aosta ...

Fino al 10 marzo 2019 la mostra "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi" al Museo del Territorio Biellese : Fino al 10 marzo 2019 sarà possibile visitare presso il Museo del Territorio Biellese la mostra 'Arte e collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi', realizzata dall'Assessorato ...

Terni - al Museo diocesano mostra d'arte : Tra gli eventi culturali il 12 dicembre alle ore 16.30 è in programma la conferenza: 'Il Natale e i suoi doni' a cura di Cristina Montesi e docente di Economia " Università degli studi di Perugia ...

Arte è Scienza - venerdì 30 al Museo Archeologico di Sarno. : ...De Caro Direttore del Museo della Valle del Sarno Carmine Lubritto Università della Campania e Presidente Nazionale AIAr Le informazioni contenute nei reperti osteologici e come la Scienza li legge ...

Tra arte - scienza e tessile : Il genio di Leonardo in mostra al Museo del Tessuto di Prato : ... sia in Toscana che in Lombardia - spiega Claudio Giorgione , curatore del Museo Nazionale scienza scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci -. Negli stessi anni in cui lavora al Cenacolo e al Cavallo , ...

Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi al Museo del Territorio Biellese : Sabato 1 dicembre alle 17.30 verrà inaugurata presso il Museo del Territorio Biellese la mostra 'Arte e collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi', realizzata dall'Assessorato ...

L'ARTE TESSILE E LEONARDO DA VINCI IN MOSTRA AL Museo DEL TESSUTO : In MOSTRA anche i modelli storici in legno e metallo concessi in prestito dal MUSEO Nazionale Scienza e Tecnologia LEONARDO da VINCI di Milano.

Rugby – La storia degli All Blacks al Museo di Artena : la maglia degli Originals per la prima volta nell’Emisfero Mmord : Il Museo Artena ospita la storia degli All Blacks: per la prima volta nell’Emisfero Nord la maglia originale del primo tour europeo dei ‘Tutti Neri’ (1905) Nel 1905 gli All Blacks, all’epoca ”The Originals”, lasciarono Auckland e dopo quaranta giorni di nave, sbarcarono per la prima nell’Emisfero Nord, a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra. Era l’8 settembre del 1905. Otto giorni dopo ...

Rugby - Museo Artena ospita la storia degli All Blacks : ... la maglia con la felce d'argento diventò il simbolo stesso del Rugby nel mondo, l'immagine della vittoria. A distanza di più di un secolo da quell'impresa, una delle maglie degli Originals farà ...

L'arte di protestare dall'anonimato di strada alle pareti di un Museo : Gli spazi per l'esposizione sono ristretti. Pur accogliendo 80 "pezzi" il concetto di opera è completamente assente: il lavoro di Banksy è puro messaggio, senza forma. E la mostra è una museificazione-pacificazione di un atto di ribellione che è deflagrante in strada, conciliante in una sala. Eppure, qui dentro c'è tutto: ordine e bombolette spray, opposizione massima e cornici minimal, merchandising e Guerrilla finanziaria, esclusivi slogan ...