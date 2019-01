ilfogliettone

: Tensioni su trivelle, Costa: 'Non firmo'. Lega replica: 'Decide il Parlamento' - - ilfogliettone : Tensioni su trivelle, Costa: 'Non firmo'. Lega replica: 'Decide il Parlamento' - - fainformazione : Il no alle trivelle del ministro Costa crea tensioni nel Governo tra Lega e 5 Stelle «Non firmo e non firmerò autor… - fainfopolitica : Il no alle trivelle del ministro Costa crea tensioni nel Governo tra Lega e 5 Stelle «Non firmo e non firmerò autor… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Nuovesul tematra M5s-. I due partiti hanno deciso di rinviare a domani l'esame del decreto Semplificazioni nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato in attesa che si trovi una soluzione al nodo che divide le due anime della maggioranza, dopo che oggi i lavori a Palazzo Madama si sono interrotti a causa dell'assenza di una intesa. Il tema riguarda le autorizzazioni: lasarebbe anche favorevole a una sospensione di 18 mesi, stando a quanto viene riferito, ma pretende che l'aumento dei canoni sia compatibile con la tenuta della aziende coinvolte. Il compromesso si dovra' trovare in Parlamento anche perche' il ministro Sergioe' stato netto nel ribadire la sua contrarieta' alle autorizzazioni. "Sono per il no alle, lepassano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ...