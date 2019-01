Sorrentino | il para Ronaldo per vendetta

ilgiornale

: 63' - @PauDybala_JR riceve a destra da @Cristiano e prova a piazzare da posizione defilata, Sorrentino para. #JuveChievo 2?? - 0?? - juventusfc : 63' - @PauDybala_JR riceve a destra da @Cristiano e prova a piazzare da posizione defilata, Sorrentino para. #JuveChievo 2?? - 0?? - infoitsport : Stefano Sorrentino para il rigore a Cristiano Ronaldo - infoitsport : Primo rigore fallito da Cristiano Ronaldo, Sorrentino glielo para -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Unaattesa un girone. Da quel caldo e afoso sabato di agosto in cui si scontrò con il marziano. Il bollettino medico sembrava quello di chi ha appena avuto un frontale con un tir: frattura del setto nasale, trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. Peccato che fosse il referto di Stefanouscito malconcio (eufemismo) dopo il primo incontro ravvicinato, non del terzo tipo, ma su un campo di calcio in serie A con Cristiano.Chievo-Juventus era l'esordio di CR7 in Italia, il suo primo gol tanto atteso non arrivò. In compenso il portoghese fu trascinato nella prima polemica dalla moglie del portiere del Chievo: "I campioni per essere tali devono essere chiamati umani! Mi dispiace ma non posso ammirare questo campione", il post su Instagram a corredo della foto diche passa senza degnare di uno sguardoa terra immobile. ...