Ruben Sosa | l' uruguaiano che stregò l' Inter

tuttosport

: RT @la_trib: @Arevalosport12 alzamendi , francescoli, ruben sosa - la_trib : RT @la_trib: @Arevalosport12 alzamendi , francescoli, ruben sosa - la_trib : @Arevalosport12 alzamendi , francescoli, ruben sosa - lazio_story : #Laziostory | #VIDEO, 20 gennaio 1991, #Sampdoria-#Lazio 1-1: #RubenSosa riacciuffa i futuri Campioni -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Nascere a est del Rio de la Plata significa venire al mondo e crescere in un Paese in cui il Futbol , maiuscola non per caso, è quello dei caudillos, i difensori centrali anima delle più grandi ...