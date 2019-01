Oscar 2019 | le scelte dell’Academy per le nomination vanno nel segno del politicamente

Da «Black Panther» miglior film all’assenza di donne : tutte le controversie degli Oscar 2019 : tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019Le nomination agli Oscar, che per alcuni hanno avuto il merito di riequilibrare una cerimonia ...

Oscar 2019 - Vice : L'Uomo nell'Ombra raccoglie 8 nominations : A interpretare il ruolo del protagonista " il riservatissimo uomo che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant'anni " è il Premio Oscar Christian Bale, alla guida di un cast ...

Oscar 2019 - le nomination. Roma e La Favorita in pole position : Erano speciali a Venezia e lo sono anche in vista per gli Oscar. Il neorealismo messicano di Alfonso Cuaron (Roma) e gli intrighi di corte magistralmente narrati dal greco Yorgos Lanthimos (La Favorita) si avviano con una marcia in più (10 candidature a testa) e un mese di continue nomination verso il tappeto rosso definitivo degli Academy Awards. Per il primo Netflix ha messo in piedi una campagna di comunicazione milionaria che l'ha ...

Oscar 2019 - le nomination : 10 candidature per Roma e The Favourite. C’è anche Lady Gaga : Dieci a testa. A battersela agli Oscar 2019 a suon di nomination sono Roma di Alfonso Cuaron e The Favourite del greco Yorgos Lanthimos, ovvero due registi stranieri, entrambi peraltro concorrenti all’ultima Mostra veneziana vinta proprio dal cineasta messicano. Nell’agognata categoria del Miglior film – accanto ai due capolista – compaiono anche A Star is Born, Vice (entrambi con 8 candidature), Black Panther (7) BlacKkKlansman (6), Bohemian ...

Oscar 2019 - annunciate le nomination - in testa “Roma e “La Favorita” con 10 candidature : Alle nomination degli Oscar 2019 il primo sigillo lo pongono Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón e Netflix. I due film con più candidature, infatti, ben 10, appartengono a due film di autori non statunitensi, La Favorita, del greco Lanthimos, e l'attesissimo Roma del messicano Cuarón, un film oltretutto parlato in messicano e mixteco e distribuito da Netflix. Il che ci porta al terzo vincitore di questa prima tappa degli Oscar 2019, la piattaforma ...

Oscar 2019 - Bohemian Rhapsody - La Favorita e Roma in corsa per il miglior film. Tutte le nomination : L' Academy annuncia le candidature per la 91esima edizione degli Oscar , in programma il 24 febbraio. Ecco Tutte le nomination. miglior film - 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Bohemian Rhapsody', '...

Oscar 2019 - ecco tutte le nomination : La 91sima edizione dei premi assegnati dall’Academy di Hollywood saranno assegnati il prossimo 24 febbraio al Dolby Theater di Los Angeles. Gli Oscar 2019, come tradizione, premieranno le pellicole che meglio si sono distinte durante il 2018. Archiviata l’ipotesi di assegnare il premio al miglior film popolare, la cerimonia si svolgerà come al solito, fatta eccezione per un particolare: quest’anno non ci sarà un conduttore, ...

