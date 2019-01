Non mi serve leggere Houellebecq per sapere che devo morire

Server Electronic Arts down 22 gennaio - Fifa 19 Non funziona : ... la modalità di gioco che permette di creare la squadra dei propri sogni e sfidare altri giocatori provenienti da tutto il mondo. Come molti di voi sapranno, dal venerdì alla domenica va in scena la '...

Tajani bacchetta il governo : "Il conflitto con la Francia Non ci serve" : ' In Africa si parla con una voce sola, a cominciare dalla Libia. Se l'Italia parla con una voce e la Francia con un'altra voce si rischia di inasprire il conflitto. E questo certamente non serve all'...

Genova - per la ricostruzione serve tempo. Basta che Non sia un nuovo ‘ponte del diavolo’ : Partecipando a un dibattito sul disastro del viadotto Polcevera – nell’ambito del Festival della Criminologia: Ponte Morandi, crimine pubblico e privato: racconto, divulgazione, riflessione – ho citato la vulgata antropologica dei “ponti del diavolo”, in contrasto con l’esegesi moderna che fa dei ponti un simbolo di unione e vicinanza, immortalato dai ponti inesistenti stampati sul retro di ogni banconota in euro. Come scrisse Anita ...

Juve - Perin : 'Non possiamo sottovalutare il Chievo - serve concentrazione' : Mattia Perin , portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: 'Abbiamo lavorato bene e preparato al meglio la gara. Non possiamo sottovalutare il Chievo, loro hanno tanti giocatori di qualità ed esperienza, dobbiamo ...

Jamil e Dikele - nuovo scontro : 'Minacciarmi Non serve' - la replica : 'Megalomane' : Nel tardo pomeriggio di ieri Antonio Dikele Distefano ha diffuso un articolo dall'emblematico titolo "Un mio articolo non ti farà vendere più dischi". Nel pezzo ci sono evidenti riferimenti al recente scontro mediatico che l'uomo simbolo di Esse Magazine ha avuto con Jamil e Vacca. L'artista veronese classe 1991 e il suo padrino artistico nell'ultimo periodo si sono infatti scagliati più volte contro Dikele, arrivando addirittura ad utilizzare ...

Migranti - Di Battista : “Li salverei e li porterei a Marsiglia. Serve incidente diplomatico - se no problema Non si risolve” : “salverei le persone e le porterei a Marsiglia, fino a che non si crea un incidente diplomatico con la Francia il problema non si risolve”. Lo ha detto Alessandro di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai1 Alessandro di Battista alla domanda del conduttore su quale sia la sua soluzione al grave problema dei Migranti .”Non saranno certo i porti chiusi o il muro di Trump a fermare queste ...

Bimbo caduto nel pozzo - Non ci sono buone notizie : "Serve tempo per raggiungerlo" : Ancora almeno un giorno servirà per permettere ai soccorritori di raggiungere Julen, il bambino caduto in un pozzo vicino a...

Costi-benefici? Non basta - per le grandi opere serve una politica che punti sullo sviluppo del paese : Sono stato l'unico sindaco del Centro Italia ad aderire alla manifestazione di Torino a favore della realizzazione della Tav Torino-Lione. Probabilmente l'unico sindaco "appenninico". Lo rivendico con un pizzico di orgoglio, almeno per due motivi: innanzitutto perché credo all'unità della Nazione e le grandi opere infrastrutturali qualificano il paese intero; e poi perché sono un convinto autonomista e le infrastrutture di ...

"Non serve uscire dall'euro". Le mosse della Le Pen per cambiare l'Ue dall'interno : La corsa alle elezioni europee è iniziata. E dalla Francia Marine Le Pen lancia la staffetta delle forze sovraniste per provare a contare qualcosa a Bruxelles dopo il voto di maggio. La leader del Raggruppamento Nazionale francese ha annunciato, dalle pagine del Corriere della Sera, un grande comizio con Matteo Salvini. Si terrà tra qualche settimana (probabilmente a febbraio), in Italia (forse a Milano). L'asse tra i due, dunque, si rafforza. ...

Casaleggio : serve un sostegno - nel 2054 molti lavori Non ci saranno più : «Tutte le rivoluzioni industriali hanno avuto un forte impatto sulla società e sull'economia. È importante capire cosa sta accadendo per anticipare i problemi, ma anche per intercettare le ...

Siccità al Nord Italia : “Situazione preoccupante - rischiamo di Non avere riserve idriche per i momenti di necessità” : “Arrivano dal Nord le prime conferme allo stato di Siccità evidenziato dalla scarsa portata del fiume Po, inusuale per questa stagione; analogamente i livelli idrici dei laghi di Como e dì Iseo sono sotto media, mentre scendono anche quelli del lago Maggiore“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue “Mentre al Sud i bacini segnano ...

Eusebio - l'acquisto sarà giusto : 'Comprare a caso Non serve' : 'Il mercato? Non è giusto fare operazioni tanto per farle, ma perché necessitiamo di farle'. Così, Di Francesco - chiarissimo - ai microfoni della Rai. E' la vigilia della sfida contro l'Entella, ...

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav Non si deve fare - il treno ad alta velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Juventus - conferenza Allegri : “Mercato? Ora Non ci serve nessuno” : conferenza Allegri – Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Bologna, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande riguardo il mercato. Allegri ha inizialmente risposto alla domanda sulla partita di domani: “La prima partita dell’anno è quella più difficile. Perché se no domani rischiamo di aver […] L'articolo Juventus, conferenza Allegri: ...