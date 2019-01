È successo in TV – 23 gennaio 2011 | Diana del Bufalo eliminata da Amici e la protesta

I nati tra Gennaio e Febbraio hanno più successo nella vita - la scienza lo dimostra - FOTO : Uno studio dimostra come le persone che hanno avuto successo nella vita siano nate tra Gennaio e Febbraio. Una serie di studi cercano di dimostrare che chi nasce nei primi mesi dell'anno riesce ad ...

A Trapani con folgorante successo il Circo Sandra Orfei Dal 25 gennaio al 4 febbraio lo show della vera tradizione circense : In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni alle 17.30 e alle 21.00; domenica alle 17.00 e 19.30; giornata di riposo martedì. L'atmosfera del grande Federico Fellini invade la pista del Circo ...

È successo in TV – 22 gennaio 2006 : rissa verbale tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo a Domenica IN (VIDEO) : Doveva essere una puntata di Domenica IN come tutte le altre ma così non è stato. Mara Venier, giunta alla sua ottava edizione da conduttrice del contenitore festivo di Rai 1, non pensava di dover vivere un incubo in quella puntata del 22 gennaio 2006: davanti a lei due personaggi simbolo di due edizioni dell'Isola dei famosi, Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, protagonisti di una ormai storica rissa verbale che ha fatto sobbalzare sulla ...

È successo in TV – 21 gennaio 2008 : l'alba del Mattino (cinque) (VIDEO) : Dal 2008 riempe il Mattino della rete ammiraglia Mediaset. Oggi la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi raggiunge l'undicesimo anno di vita, stiamo parlando di Mattino cinque, la trasmissione che va in onda su Canale 5 tra le 8.45 e le 10:55 dal lunedì al venerdì dal 21 gennaio 2008.Mattino cinque nasce da un’idea della testata giornalistica Videonews insieme alla collaborazione di alcuni giornalisti del Tg5, il ...

È successo in TV – 19 gennaio 2013 : Incidenti di bellezza debutta su Real Time : Oggi ci dedichiamo ad una curiosità, si tratta di Incidenti di bellezza, trasmissione di Real Time al suo debutto il 19 gennaio 2013. Certo, non è una trasmissione indimenticabile, ma è proprio con questo tipo di programmi che la rete tematica si è costruita la sua identità (talvolta trash, talvolta servizio pubblico) conquistando il suo pubblico, movimentando il web e ritagliandosi il suo spazio dando filo da torcere persino alle reti ...

Ascolti tv 18 gennaio : la Melevisione è un successo - Top Trend del mondo su Twitter : La ‘Melemaratona’ su Rai YoYo è stata un successo. Dal punto di vista degli Ascolti tv, la maratona notturna della Melevisione ha ottenuto risultati soddisfacenti. Inoltre, ha sbancato su Twitter con più di 40.000 tweet e l'hashtag #Melevisione è rimasto sempre in prima posizione nella Top Trend Italia e del mondo. A far crescere l’entusiasmo degli utenti è stata la reunion che alcuni attori della storica trasmissione per bambini hanno ...

Rai 2 : dopo il successo con Celentano - il 28 gennaio «C’è Grillo». Poi speciali su Benigni - Funari e Tortora : Beppe Grillo C’è (stato) Celentano, ma ci saranno altri personaggi che, a loro modo, hanno scritto pagine ‘cult’ della tv italiana. E’ questa l’idea di Carlo Freccero per la sua Rai 2 che, dopo il successo dello scorso 5 gennaio con lo speciale dedicato al Molleggiato (14.4% di share), ripropone il format con altri protagonisti. Il prossimo sarà l’ex comico e politico Beppe Grillo in C’è Grillo, in onda ...

È successo in TV – 18 gennaio 1999 : si accende la Melevisione (VIDEO) : La prima puntata de "La Melevisione" (Rai 3 - 18 gennaio 2019) from Very Normal TRASH on Vimeo.Oggi siamo davanti alla storia di un fenomeno, l'ultimo degli anni '90. La tv dei ragazzi allora aveva già con sé la certezza di Solletico su Rai 1 e in quei giorni anche di una novità rivolta all'informazione per i giovani: il GT ragazzi. Mentre su Rai 3 è tempo di sperimentare un nuovo ambiente, quello del fantabosco della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

È successo in TV – 17 gennaio 2012 : Once upon a time approda in Italia (VIDEO) : Il nostro appuntamento giornaliero non è solo varietà, non è solo reality, ma anche serie tv. E' il 17 gennaio 2012 e su Fox (canale tutt'oggi in onda nel bouquet Sky), viene trasmesso in prima visione assoluta C'era una volta - Once upon a time serie tv che in America poco tempo prima ha messo in cassaforte numeri d'ascolto esorbitanti (con 12,9 milioni di telespettatori per il primo episodio, poi calati per rimanere sui 9 milioni a ...

È successo in TV – 16 gennaio 2011 : Federica Panicucci sostituisce Barbara d'Urso a Domenica Cinque (VIDEO) : Oggi il nostro viaggio nel tempo si ferma su un ulteriore punto di svolta della Domenica pomeriggio televisiva. No, non parliamo dell'inizio di Buona Domenica, tanto meno della sua fine, bensì di un arrivo in corso d'opera. Siamo nel bel mezzo della stagione televisiva 2010/2011, stagione di stallo in cui sia Rai e Mediaset trovano più ombre che luci.E' Domenica 16 gennaio 2011, alle 14:00 circa su Canale 5 va in onda la nuova stagione di ...

È successo in TV - 15 gennaio 1974 : debutta Happy Days in TV (VIDEO) : Sunday, monday, Happy Days. Tuesday, wednesday, Happy Days. Thursday, friday, Happy Days. Saturday, what a day, rockin' all week for you. C'è poco da fare, le note riecheggiano, il ricordo è piacevole. E' la sigla di Happy Days, al suo debutto il 15 gennaio 1974 sulla Abc , sit-com che sarebbe entrata nella storia della televisione diventando uno dei telefilm più famosi non solo in America, ma anche nel nostro paese. Ambientata a Milwaukee ...

È successo in TV – 14 gennaio 2006 : Famiglia Salemme Show su Rai 1 (VIDEO) : La TV da sempre, ma soprattutto negli ultimi 15 anni si è dilettata in grandi spettacoli ideati e confezionati dai più popolari attori comici italiani. Ne è stata piena dimostrazione Rai 1 con Torno Sabato presentato da Giorgio Panariello, per gli storici ricordiamo anche il celebre G.B. Show di Gino Bramieri negli anni '80, Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti o il Resto Umile world Show di Checco Zalone su Canale 5.Il programma di cui vi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...