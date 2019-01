Divieto di consumare il pesce proveniente da 30 Comuni veneti per inquinamento da Pfas

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Vietato il consumo dida moltidel Veneto. Una recente ordinanza della Regione Veneto vieta fino al 30 giugno 2019 il consumo di prodotti ittici pescati nella zona definita ‘rossa’ che comprende 30in provincia di Verona, Padova e Vicenza. Ilsi è reso necessario in relazione a positività analitiche per sostanze perfluoroalchiliche () causate dall'azienda Mitemi di Trissino (Vicenza).da: di cosa si tratta Isono dei composti che, a quanto pare, hanno inquinato territori del Veneto. Si tratta di interferenti endocrini CHE possono intervenire sull’attività ormonale, soprattutto maschile, e possono determinare problemi inerenti all’infertilità ed essere anche responsabili dell’insorgenza del cancro. L’importante scoperta è stata fatta in seguito alla ricerca condotta dal professore Carlo Foresta, in collaborazione con il ...