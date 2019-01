Scherma | Coppa del Mondo St-Maur 2019 | le fiorettiste azzurre pronte a salire ancora sul

Frascati Scherma : Errigo terza e Garozzo quinto nelle rispettive prove di Coppa del Mondo : Roma – Il Frascati Scherma torna ad essere protagoniste nelle grandi manifestazioni internazionali. Anche il 2019 si è aperto con due ottimi risultati provenienti da Parigi e Katowice dove si sono disputate le prove di Coppa del Mondo rispettivamente di uomini (in Francia) e donne (in Polonia). E’ stato un week-end importante per Arianna Errigo che è tornata sul podio di una prova di Coppa dopo il bronzo conquistato a Torino nella parte ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : spadiste azzurre quinte a L’Avana : Quinto posto per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a L’Avana (Cuba). Un quartetto azzurro rivoluzionato e molto giovane (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alice Clerici e Roberta Marzani) è stato sconfitto nei quarti di finale dalla Russia per 42-36, dovendo così dire addio alla possibilità di lottare per il podio. L’Italia aveva esordio con Hong Kong, vincendo per 33-31, mentre nelle sfide per i ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : al fioretto manca solo la vittoria. Uomini secondi a Parigi - donne terze a Katowice : In questa domenica al fioretto italiano è mancata sola la vittoria. Nella prova maschile di Parigi il quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) ha concluso la gara al secondo posto, fermandosi solamente in finale contro la Russia, che ha superato l’Italia con il punteggio di 45-40. Gli azzurri avevano iniziato la loro giornata con la facile vittoria contro il Canada per 45-15. Poi vittoria ai ...

Scherma - Foconi domina in Coppa del Mondo : In precedenza il campione del Mondo in carica, numero 1 del tabellone, aveva superato all'esordio per 15-8 il francese Baptiste Mourrain e poi a seguire il russo Grigoriy Semenyuk anche in questo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : prima podio per Nicol Foietta. L’azzurra è terza a L’Avana : Primo podio della carriera per Nicol Foietta in Coppa del Mondo. La toscana ha chiuso al terzo posto nella prova di spada femminile a L’Avana. La 23enne di Pistoia è stata sconfitta per 15-7 dalla portacolori di Hong Kong, Vivian Man Wai Kong, che ha poi si è tolta la soddisfazione di salire sul gradino più alto, battendo in finale la francese Aurianne Mallo con il punteggio di 15-8. E’ stata comunque una bella prestazione di squadra ...

Scherma - coppa del mondo : la prima medaglia azzurra arriva da Nicol Foietta : Nicol Foietta ha ottenuto un bronzo sulle pedane di L’Avana, l’azzurra classe ’95 al primo successo in coppa del mondo di spada femminile arriva dalle pedane di L’Avana il primo podio in carriera per Nicol Foietta. La spadista pistoiese classe 1995 conquista infatti il terzo posto al termine della tappa cubana del circuito di coppa del mondo di spada femminile. L’azzurra, già bronzo ai Giochi del Mediterraneo ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi oro nel fioretto - Avola terzo : Alessio Foconi torna sul gradino più alto del podio e vince nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi . Un trionfo che va a replicare il successo dello scorso anno, in cui Foconi diede prova del suo talento, conquistando tutto il pubblico francese presente. Una ...

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : due azzurri sul podio! Alessio Foconi ancora in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : Grande Italia a Parigi (Francia) nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle pedane francesi due azzurri salgono sul podio con lo splendido trionfo di Alessio Foconi e il terzo posto di Giorgio Avola, che bissano così entrambi il risultato dello scorso anno, quando erano stati rispettivamente primo e terzo come oggi. Il campione iridato in carica ha battuto in finale lo statunitense Gerek Meinhardt con il ...

Scherma – Coppa del Mondo - Arianna Errigo terza a Katowice : bene anche la spada maschile a Heidenheim : Arianna Errigo e la Nazionale di spada maschile ottengono due ottimi piazzamenti nelle rispettive tappe della Coppa del Mondo di Scherma Nella tappa di Katowice (Polonia) della Coppa del Mondo di fioretto femminile bella prestazione di Arianna Errigo, che si classifica terza dopo essere stata battuta in semifinale dalla russa Inna Deriglazova. Tra le altre azzurre in gara, buona la prova di Francesca Palumbo, che rimane per poco fuori dal ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Russia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Heidenheim (Germania), valida per la Coppa del Mondo di spada maschile. Il quartetto formato da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo, dopo essere stato sconfitto in semifinale dalla Russia all’ultima stoccata (45-44), ha vinto nettamente la finale 3°-4° posto con la Polonia, imponendosi con il punteggio di 45-31. Il cammino degli azzurri si era aperto ...

Scherma - Di Veroli primo podio in Coppa del Mondo a 17 anni : Per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, prim'ancora di festeggiare il 18esimo compleanno. Davide Di Veroli, romano, nato il 18 agosto 2001, sale sul secondo gradino del podio nella tappa di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : primo podio per Davide Di Veroli. Secondo posto ad Heidenheim : La Scherma italiana ha in casa un talento eccezionale. Davide Di Veroli a 17 anni sale per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo dopo aver chiuso al Secondo posto nella prova di spada maschile ad Heidenheim. L’ennesimo grande risultato per il romano, che ha vinto davvero tutto a livello giovanili e che era reduce dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires dello scorso anno. Il cammino di Di Veroli ...