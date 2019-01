Di Battista: “Altra vittoria per noi, costringere Salvini e la Lega a votare il Reddito”

blogitalia.news

(Di martedì 22 gennaio 2019) Reddito Cittadinanza, Di Battista: "Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria" «Ci dicono di essere subalterni alla Lega... Io Salvini l'ho incontrato una sola volta, era molto scettico sul reddito di cittadinanza e aver costretto politicamente la Lega a votarlo è un'altra vittoria e motivo di orgoglio del M5S». Lo ha detto Alessandro Di Battista durante la convention del M5s per la presentazione del reddito di cittadinanza. «Il Pd sta raccogliendo firme per fare un referendum» contro il reddito di cittadinanza… «è allucinante. Buon funerale. Raccolgono firme per abolire un diritto umano. Sono sempre ostinatamente dalla parte contraria della storia, chi è causa del suo mal pianga se stesso», ha aggiunto.