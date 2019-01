Celentano non batte Celentano | gli ascolti non decollano per Adrian | com' è andato il suo

Marlon Brando non tira più molto - Adriano Celentano è una garanzia : Il clan Celentano è una garanzia di ascolti, anche con un cartoon-show, nonostante le tante critiche ricevute. Sono stati quasi 6 milioni (5 milioni 997 mila), pari al 21,9% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Canale 5 Aspettando Adrian, la prima parte del nuovo show di Adriano Celentano che ha visto il Molleggiato in scena, nel teatro Camploy di Verona, per un blitz di pochissimi minuti. A seguire Adrian, il cartoon ...

Adrian - Celentano non fa Celentano : pioggia di critiche sui social. Il mistero : Mediaset lo fa finire un’ora prima : Il ragionier Fantozzi raggiunge il palco del teatro Camploy di Verona, esausto trova finalmente le parole e il coraggio di pronunciarle: “Per me Adrian è una cagata pazzesca.” Il pubblico in delirio, i social si scatenano. No, non è andata così. Citazionismo a parte, l’evento, pompato a dismisura con promo spacca timpani, resta avvolto nel mistero pure alle 23.17 quando si conclude il primo appuntamento. Qualcosa deve essere ...

Deludenti gli ascolti della prima puntata di Adrian di Adriano Celentano - nessuno ci ha capito nulla nonostante il coraggio : Non decolla negli ascolti la prima puntata di Adrian di Adriano Celentano, che parte con dati non entusiasmanti su Canale5, battuta da La Compagnia del Cigno su Rai1: la serie animata del Molleggiato, realizzata con Milo Manara per i disegni, Vincenzo Cerami per i testi e Nicola Piovani per le musiche, ha totalizzato quasi 6 milioni di spettatori (5.997.000 pari al 21.9% di share) per lo show introduttivo da Verona, calando poi nettamente a ...

Adrian - prima puntata : Celentano spiazza ma non "rompe i cogli*ni" : ...

Adrian - Natalino Balasso gela il pubblico : "Avete pagato per non vedere Celentano". Teatro muto - : "Avete pagato per non vedere Celentano". Gelo in diretta sul palco di Adrian. Lo show-evento di Adriano Celentano parte in sordina su Canale 5 dopo una settimana di mistero e polemiche. Telespettatori sconcertati dalla "cripticità e dalla lentezza dello show live da Verona, che si alterna al cartone

Oggi e domani in tv «Adrian» ma non si sa se Celentano sarà sul palco oppure no : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Tanta voglia di musical: «Grease» a Trento è ...

Adrian - il programma di Adriano Celentano avvolto nel mistero : Michelle Hunziker e Teo Teocoli avrebbero abbandonato perché lui non c’è mai : E’ avvolto nel mistero “Adrian“, il nuovo evento targato Mori-Celentano. Il debutto fissato per lunedì 21 gennaio è ricordato agli spettatori di Canale 5 con promo martellanti e audio alle stelle. Protagonista della serata il cartoon, un progetto iniziato ben undici anni fa, prima previsto su Sky poi più volte annunciato da Mediaset e ora finalmente in onda. Uno o due episodi a puntata, ciascuno da 45 minuti? Solo spazio al ...

Michelle Hunziker e Teo Teocoli - rivolta a Mediaset. Retroscena su Adrian : "Celentano non si è mai visto" : Terremoto Adriano Celentano a Mediaset. Lo show Adrian dovrebbe iniziare lunedì 21 gennaio ma il condizionale è d'obbligo perché stanno saltando tutti i piani. Voci impazzite da Verona, dove il Molleggiato era attesto da giorni per le prove dello spettacolo live che dovrebbe accompagnare l'attesissi

Omaggio a Celentano - Rai "usata" - criticata e beffata a Non è l'Arena : Immaginate di essere proprietari di un albergo, di ospitare un cliente senza farlo pagare e di ritrovarvi il giorno dopo lo stesso cliente che non solo critica il vostro servizio, ma che fa pure pubblicità all’hotel situato di fronte.Un paragone utile a spiegare quello che è accaduto domenica sera a Non è l’Arena, dove Massimo Giletti ha dedicato un terzo di puntata ad Adriano Celentano, fresco ottantunenne.prosegui la letturaOmaggio a ...