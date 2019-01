Ascolti tv | Adrian parte con 6 milioni ma poi scende a 4 | 5 milioni di telespettatori

tvzap.kataweb

: #Ascolti, quasi 6 mln e 21.9% per la prima parte di #Adrian con il breve blitz di Celentano #ANSA - Agenzia_Ansa : #Ascolti, quasi 6 mln e 21.9% per la prima parte di #Adrian con il breve blitz di Celentano #ANSA - Ciarachanel88 : RT @repubblica: Ascolti: 'Adrian', Celentano e la sua versione cartoon conquistano 6 milioni di spettatori [news aggiornata alle 10:26] htt… - LuisaEtramar : RT @repubblica: Ascolti: 'Adrian', Celentano e la sua versione cartoon conquistano 6 milioni di spettatori [news aggiornata alle 10:26] htt… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) L’attesissima prima puntata di, il cartoon accompagnato da uno show firmatoo Celentano non è stato quel successo straordinario che le apparizioni tv dell’artista della via Gluck avevano abituato. La sfida da Canale 5 e Rai1 si è risolta in una sorta di cameo dio Celentano che si è presentato per circa 2 minuti sul palco del teatro Camploy di Verona annunciato dal tuono di uno spettacoloil cui piatto forte era rappresentato dall’omonimo cartoon. Sul fronte opposto c’era la nuova fiction della Rai, La compagnia del cigno e la storica torbidezza dell’Ultimo tango a Parigi. Il risultato è stato che sono stati quasi 6(5997 mila), pari al 21.9% di share, iche hanno seguito su Canale 5 Aspettando, la primadel nuovo show Mediaset che ha visto il Molleggiato in scena per un blitz ...