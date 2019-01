Adriano Celentano ascolti deludenti per ' Adrian' | lamentele per la sua breve comparsa

Adrian di Adriano Celentano non fa il boom di ascolti - va meglio a Rai1 con La Compagnia del Cigno : La prima puntata di Adrian, il cartoon di Adriano Celentano, non garantisce a Canale5 il primato di rete più vista del 21 gennaio 2019. La febbre nata intorno al ritorno del Molleggiato sulla scena... L'articolo Adrian di Adriano Celentano non fa il boom di ascolti, va meglio a Rai1 con La Compagnia del Cigno proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Adrian seconda puntata : anticipazioni 22 gennaio serie di Adriano Celentano : Adrian seconda puntata. Torna in prima serata su Canale 5 Adrian, la serie animata evento di Adriano Celentano. Ecco di seguito le anticipazioni sul secondo appuntamento martedì 22 gennaio 2019. DOVE VEDERE LA serie Adrian seconda puntata: anticipazioni 22 gennaio serie di Adriano Celentano Dopo la lunga promozione nelle settimane scorse (che ha scatenato le polemiche per il volume della pubblicità esagerato), è partita ieri lunedì 21 ...

Ascolti 21 gennaio : delude Adriano Celentano - battuto di poco da La compagnia del cigno : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, lunedì 21 gennaio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata di Adrian, il tanto atteso show evento con protagonista Adriano Celentano trasmesso su Canale 5. In prime time, sulla rete ammiraglia Rai, invece, è andata in onda la quarta delle sei puntate della fiction La compagnia del cigno con protagonista Alessio Boni. Il 'flop' di ...

Polemiche contro Adriano Celentano : il programma chiude in anticipo rispetto al previsto : Grandi Polemiche hanno accompagnato in queste ore il ritorno in video di Adriano Celentano. La prima puntata dello show e del cartone Adrian, trasmesso ieri sera in prime time su Canale 5, non è stato affatto apprezzato dal pubblico e in queste ore sul web e sui social è un vero e proprio tripudio di critiche e di accuse al vetriolo nei confronti dell'artista, che sembrerebbe aver deluso fortemente le aspettative dei suoi fan. Lo show di Adriano ...

Marlon Brando non tira più molto - Adriano Celentano è una garanzia : Il clan Celentano è una garanzia di ascolti, anche con un cartoon-show, nonostante le tante critiche ricevute. Sono stati quasi 6 milioni (5 milioni 997 mila), pari al 21,9% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Canale 5 Aspettando Adrian, la prima parte del nuovo show di Adriano Celentano che ha visto il Molleggiato in scena, nel teatro Camploy di Verona, per un blitz di pochissimi minuti. A seguire Adrian, il cartoon ...

Adriano Celentano : pochi minuti in tv per trasformarsi in eroe in lotta contro il caos : Adriano Celentano è tornato sul grande schermo ieri sera su Canale5, dopo un attesa spasmodica ed una serie di spot ad alto volume, con un cartoon fresco ed innovativo diviso in 9 puntate, ispirato al suo personaggio, preceduto da uno show introduttivo che non ha mancato di stupire il pubblico come solo lui sa fare. Il dato sugli ascolti ufficiali riporta questi numeri: quasi 6 milioni di spettatori (21.9% di share) per la prima parte Aspettando ...

Adriano Celentano conquista il pubblico ma divide. Mistero Claudia Mori : Adrian, il cartoon ideato e diretto da Adriano Celentano e disegnato da Milo Manara, ha conquistato oltre 4 milioni di spettatori con uno share del 19%. Ma il vero trionfo è stato lo show al teatro Camploy di Verona del Molleggiato, dove per altro è comparso per pochi minuti. Il ritorno in televisione dopo 7 anni ha inchiodato al teleschermo quasi 6 milioni di italiani, giocandosi il titolo di trasmissione più vista della serata con La compagnia ...

Adrian - terrificante dato sugli ascolti : quanti milioni perde Adriano Celentano tra prima e seconda parte : Brutte notizie per Mediaset sul fronte Adrian e ascolti. La vittoria di Adriano Celentano c'è, il campanello d'allarme pure. Guardando i numeri dello share e dei telespettatori, non balza all'occhio solo il successo su La compagnia del cigno su Raiuno ma anche il vistoso e preoccupante calo tra la p

Deludenti gli ascolti della prima puntata di Adrian di Adriano Celentano - nessuno ci ha capito nulla nonostante il coraggio : Non decolla negli ascolti la prima puntata di Adrian di Adriano Celentano, che parte con dati non entusiasmanti su Canale5, battuta da La Compagnia del Cigno su Rai1: la serie animata del Molleggiato, realizzata con Milo Manara per i disegni, Vincenzo Cerami per i testi e Nicola Piovani per le musiche, ha totalizzato quasi 6 milioni di spettatori (5.997.000 pari al 21.9% di share) per lo show introduttivo da Verona, calando poi nettamente a ...

Adrian vince la sfida degli ascolti : Adriano Celentano batte (di poco) La compagnia del Cigno e Raiuno : Ha vinto Adrian, ma non stravinto. L'attesissima sentenza di ascolti e share nella sfida tra Raiuno e Canale 5 premia lo show-evento di Adriano Celentano, che ha battuto la fiction La compagnia del Cigno di viale Mazzini. Sono stati 5,997 i milioni di telespettatori che hanno seguito Aspettando Adri

Adrian vince la sfida degli ascolti : Adriano Celentano batte - di poco - La compagnia del Cigno e Raiuno : Ha vinto Adrian , ma non stravinto. L'attesissima sentenza di ascolti e share nella sfida tra Raiuno e Canale 5 premia lo show-evento di Adriano Celentano , che ha battuto la fiction La compagnia del ...

Adrian - quanto è costato Adriano Celentano a Pier Silvio Berlusconi per tre soli minuti sul palco : Tre minuti sul palco: Adriano Celentano ha riassunto l'attesa di Adrian in soli 270 secondi e pochissime parole. L'attesa spasmodica montata negli ultimi giorni, con le voci del panico a Mediaset per la fuga di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, star annunciate della parte live da Verona, si è così sc

Adrian - Adriano Celentano/ Anticipazioni e diretta seconda puntata 22 gennaio : chi sta cercando l'orologiaio? : Adrian, la serie di Adriano Celentano, torna questa sera, martedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento.

Adrian - roba oscena in diretta. 'La signora in calore' nel pubblico : cosa grida ad Adriano Celentano : In 3 minuti di Adrian è successo più che nelle restanti 2 ore. Sono i 270 secondi e rotti che Adriano Celentano è stato sul palco a Verona, dopo un'attesa estenuante , e annoiata, e prima di un ...