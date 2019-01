Super luna rossa | le immagini dal mondo

ECLISSI DI LUNA - LA PRIMA SuperLUNA DEL 2019/ Domani 21 gennaio sveglia all'alba : la prossima tra 10 anni : ECLISSI di LUNA, la PRIMA SuperLUNA del 2019 Domani 21 gennaio: sveglia all'alba perché la prossima è tra 10 anni. Le ultime notizie su ECLISSI LUNAre

Superluna - questa notte la prima eclissi del 2019 : come e dove vederla : Naso all'insù nella notte tra il 20 e 21 gennaio, quando si potrà osservare un'eclissi totale di Luna , la prima Superluna del 2019. Il fenomeno astronomico torna dopo quasi un anno di assenza, ma c'è ...

Cosa sapere sull'eclissi della "Superluna di Sangue" : Tutti in attesa dell'eclissi lunare totale che avverrà nella notte tra domenica e lunedì, un evento che, così visibile, si ripeterà solo tra oltre dieci anni, il 20 dicembre 2029. La "Superluna di Sangue raggiungerà il suo picco in Italia all'alba, intorno alle 6 del mattino, mostrandosi con il caratteristico colore rosso scuro dovuto alle rifrazioni della luce solare attraverso l'atmosfera della Terra. La luna piena di ...

La prossima sarà nel Capodanno del 2028 : eclisse con la Super luna rossa : La levataccia dovrebbe valere la pena, perché per vedere un fenomeno simile bisognerà aspettare il 31 dicembre 2028 . Quindi varrà la pena puntare la sveglia nel cuore della nottata tra domenica e ...

