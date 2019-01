NBA | i Lakers e gli infortuni | si ferma anche Lonzo Ball e si aspetta LeBron James

Basket - NBA : Harden e Gordon schiantano i Lakers - Houston vince all'overtime : NEW YORK - Un grande James Harden realizza 48 punti e trascina Houston alla vittoria all'overtime, 138-134, contro i Los Angeles Lakers, ancora privi di LeBron James. Ma la vittoria dei Rockets porta ...

Risultati NBA – Rockets-Lakers - che spettacolo : Harden show - Los Angeles si arrende ad Houston all’overtime : Una nottata, quella italiana, di puro spettacolo e tanto divertimento con le sfide NBA: tutti i Risultati spettacolo e divertimento nella notte italiana con le partite di NBA. Splendida vittoria per i Charlotte Hornets che hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 135-115. Ottima prestazione, tra i padroni di casa, per Walker, a referto con 21 punti, ma il miglior realizzatore del match è Booker, con ben 32 punti, accompagnati da 11 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

NBA - notte da brividi. I Lakers passano a OKC - Wizards e Raptors sulla sirena : LONDRA - L' NBA va in trasferta per la nona partita della storia della regular season lontano dal suolo statunitense: Washington Wizards e New York Knicks si sfidano alla O2 Arena di Londra . I ...

NBA - Lonzo prima sbaglia - poi si riscatta : i giovani Lakers sorridono all'OT contro i Thunder : Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 128-138 OT Ci hanno messo cinque minuti in più del previsto, ma i Lakers alla fine sono riusciti a portare la nave in porto anche senza LeBron James contro un ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

NBA – Lakers - Rajon Rondo suona la carica : “spero di rientrare presto! LeBron? Pazzesco - da infortunato…” : Rajon Rondo non vede l’ora di ritornare in campo ad aiutare i suoi Lakers: il playmaker giallo-viola racconta inoltre un aneddoto sul comportamento di LeBron James da infortunato Recentemente Lonzo Ball ha messo nero su bianco la mancanza di leadership nei Los Angeles Lakers in assenza di LeBron James e Rajon Rondo. Mentre tutta l’attenzione è rivolta sul recupero del numero 23 infatti, il giovane playmaker giallo-viola ha voluto ricordare ...