In Italia oltre 1 | 3 milioni di bambini sono a rischio denutrizione | Helpcode lancia la

Influenza - 15 morti in Italia : oltre due milioni di persone colpite dal virus : Un brusco aumento dei contagi è stato registrato la scorsa settimana e sono aumentati di pari passo i casi gravi di Influenza, tra cui anche quindici decessi. Nella prima settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica ha raggiunto il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, per un totale di circa 323.000 casi a inizio gennaio. In totale si parla di 2,5 ...

Brexit - dalle dogane alle banche - paura no-deal. Per l'Italia in ballo oltre 23 miliardi di euro : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, sta poi elaborando un decreto proprio per evitare contraccolpi al funzionamento del mercato. LE FRONTIERE A ogni modo la preoccupazione di un no-deal ...

In Italia oltre 5 milioni di indigenti. E un giovane su 4 è disoccupato : Allarmanti i dati raccolti nel dossier Caritas sulla povertà: aumenta la diseguaglianza sociale, il rischio indigenza raddoppia al Nord

Tumore del seno : oltre 800mila le Italiane colpite dalla malattia - cure sempre più personalizzate e differenziate : Istituire e rendere subito operative, su tutto il territorio nazionale, le Breast Unit. Così si può garantire un ottimo e uniforme livello di assistenza e cura alle oltre 800mila italiane che vivono con una diagnosi di Tumore del seno. Attualmente solo in alcune Regioni virtuose, tra le quali la Liguria, queste strutture sanitarie sono effettivamente attive e rispettano criteri e parametri stabiliti dalle istituzioni sanitarie nazionali e ...

Gruppo FS - in oltre 5 milioni sui Treni Regionale di TrenItalia nelle Feste di Natale : Affluenza record di passeggeri sui Treni Regionali durante le Feste di Natale. Sono state oltre 5 milioni le persone che hanno utilizzato i convogli ferroviari della Rete locale di Trenitalia per ...

Camper sharing - è boom : per Yescapa oltre 3mila richieste in 8 mesi in Italia : Viaggiare "on the road" in Camper diventa alla portata di tutti. Il servizio offerto dalla compagnia francese, attivo in...

Per l'Italia il 2018 è stato l'anno più caldo da oltre due secoli : Per l'Italia il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800, cioè da quando è possibile reperire dati sulle temperature nel paese. A riferirlo sono i dati dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (Isac-Cnr), che hanno evidenziato l'anomalia. Il 2018 ha registrato un aumento del +1.58°C rispetto alla media del periodo tra il 1971 e il 2000. Ha inoltre superato il record di caldo del 2015, dove c'era stato un ...

Investimenti - Italiani scettici : oltre la metà li esclude nel 2019 : MILANO - I chiari di luna dei mercati degli ultimi mesi suggeriscono la massima cautela nella gestione dei risparmi. Forse si spiega anche con l'andamento nervoso, e tendenzialmente al ribasso, delle ...

Enea : All'Industry Day oltre 170 partecipanti Italiani ed internazionali : Teleborsa, - All'Industry Day organizzato dall'Enea, oltre 170 partecipanti di cui un centinaio fra grandi industrie e PMI provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera ...

Lotteria Italia : dimenticati premi per oltre 27 milioni di euro - incassa lo Stato : Negli ultimi 17 anni, sono pari a circa 27 milioni di euro i premi non riscossi dai vincitori dei biglietti della Lotteria Italia tra cui un primo premio da 5 milioni di euro e due secondi premi da 2 milioni di euro ciascuno. Intanto le vendite dei biglietti sono crollate facendo registrare un -18,6% rispetto allo scorso anno.Continua a leggere

Oltre 120mila sterline all'anno : sono i parlamentari Italiani i più pagati al mondo : Una mossa per recuperare i consensi perduti, ma anche la risposta ad una richiesta di equità assai avvertita dai cittadini. Il rilancio della proposta di tagliare gli stipendi dei parlamentari di Di ...