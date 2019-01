HMD Global rimane concentrata sugli smartphone ma aveva sviluppato tablet e smartwatch

HMD Global fa il punto della situazione e parla delle proprie aspettative per il futuro : Nel corso di una lunga intervista, il country manager di HMD Global per Malesia e Myanmar fa il punto della situazione del brand finlandese. L'articolo HMD Global fa il punto della situazione e parla delle proprie aspettative per il futuro proviene da TuttoAndroid.

HMD Global sta investigando sulla gestione delle app in background dei suoi Nokia : Pochi giorni fa, è stata sollevata una critica nei confronti della gestione delle applicazioni in background di alcuni produttori di smartphone. Un gruppo di esperti […]

HMD Global potrebbe aver ritardato gli aggiornamenti per spingere le vendite di Nokia 8.1 : Per i Nokia 8 e 8 Sirocco HMD Global non ha mantenuto la promessa di rendere disponibile Android 9 Pie entro il mese di novembre

#ExpectMore : nuovo evento da HMD Global il 5 dicembre. Nokia 9 e Nokia 8.1 in arrivo? : HMD Global negli ultimi due anni è stata più volte al centro di notizie relative al lancio di nuovi dispositivi. Il motivo sta dietro alla rinascita del brand Nokia con una gamma di smartphone basati su Android che ha saputo convincere milioni di consumatori. Il 2018 sta per avvicinarsi alla sua conclusione, ma a quanto pare HMD Global non sembra essere ancora pronta a chiudere l'anno. Non prima, almeno, di svelare qualcosa di nuovo.