Federico Bernardeschi vittima de Le Iene | il cattivo scherzo all’attaccante coinvolge il

Juventus - stasera a 'Le Iene' lo scherzo a Federico Bernardeschi : In questi giorni i giocatori della Juventus sono protagonisti non solo in campo ma anche in televisione. Infatti, ieri sera, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano ospiti a 'C'è posta per te' e stasera toccherà ad un altro bianconero prendere parte ad un noto programma TV. Federico Bernardeschi sarà protagonista di uno scherzo de 'Le Iene'. Il numero 33 juventino è stato vittima della nota trasmissione subito dopo la ...

Federico Bernardeschi - niente festa per la Supercoppa/ Chiuso in bagno per scherzo de Le Iene dopo Juve-Milan : Federico Bernardeschi non ha potuto festeggiare con i compagni della Juventus la vittoria della Supercoppa: il motivo? Colpa de Le Iene!