Roma - Zaniolo superstar : selfie e autografi in discoteca dopo il gol al Torino Foto : Non si ferma l'ondata di popolarità che ha coinvolto Nicolò Zaniolo, classe 1999, talentuosa promessa della Roma. Ieri, ad esempio, dopo la vittoria conquistata dai giallorossi contro il Torino con ...

Roma - auto a fuoco in via del Tritone : Momenti di paura in pieno a centro a Roma per un'auto andata a fuoco poco dopo le 16 su via Del Tritone. Una colonna di fumo nero è visibile nell'area dove le pattuglie della Polizia Locale del Primo ...

Auto a fuoco in via del Tritone - colonna di fumo nero al centro di Roma : ?Auto in fiamme in via del Tritone, traffico in tilt e zona sgomberata. Allarme poco dopo le 16 tra largo del Tritone e piazza Barberini: una vettura si è incendiata sulla carreggiata in...

Roma : danneggia auto carabinieri per riavere soldi droga - arrestato : Roma – Ha lanciato una busta piena di effetti personali, contro il finestrino posteriore di una Punto dei carabinieri che stava transitando in via Amato, nei pressi del Tribunale di Roma, perche’ rivoleva i soldi da quei carabinieri che il giorno prima lo avevano arrestato per spaccio e che nell’occasione gli avevano sequestrato droga e soldi; quest’ultimi, poiche’ ritenuti provento dell’illecita ...

'The Nesbø Project' - a Roma a febbraio l'omaggio musicale all'autore norvegese : Arriva in tour in Italia a febbraio 'The Nesbø Project', l'omaggio allo scrittore norvegese Jo Nesbø del quintetto newyorkese guidato dal chitarrista Marco Cappelli, da anni residente a ...

Sciopero trasporti 17 gennaio - giovedì nero a Roma : fermi autobus e tram per 24 ore : Sarà un giovedì complicato per gli abitanti, pendolari o turisti che transiteranno per Roma e che saranno chiamati a fare i conti con lo Sciopero dei trasporti pubblici. L'agitazione, che coinvolgerà il personale Atac, è stata indetta dalle sigle sindacali Orsa e Usb per protestare a favore 'della sicurezza e della salute dei lavoratori'. Si tratta di una dichiarazione del tutto pretestuosa e ingiusta, secondo l'assessore alla Mobilità Linda ...

Clochard ucciso a Roma - fermata automobilista pirata : Italiana di 56 anni, è stata rintracciata dalla polizia locale. Nereo Murari era stato travolto a Corso d'Italia

Nereo Murari - fermata l'automobilista pirata che ha travolto e ucciso il clochard a Roma : Rintracciata e fermata dalla polizia locale la donna alla guida dell'auto che lo scorso 7 gennaio a Corso d'Italia, travolse e uccise Nereo Murari, il senza fissa dimora di origine veronese, amato e rispettato da tutto il quartiere. Si tratta di una donna italiana di 56 anni.La polizia locale del Gruppo Parioli ha rintracciato la donna e si è proceduto al fermo. Nei suoi confronti ci sarebbero "fondati indizi di colpevolezza".Partendo ...

Clochard travolto e ucciso a Roma - fermata la donna alla guida dell'auto pirata : Svolta nelle indagini sulla morte di Nereo, il senzatetto di Porta Pia morto lo scorso 7 gennaio mentre attraversava la strada

Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...

Roma : in fiamme un altro autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Autonomia : Caon (Fi) - Zaia marci su Roma alla testa dei veneti : Venezia, 15 gen. (AdnKronos) - "L'annuncio dell'ennesima scadenza mancata sull'Autonomia del Veneto ormai è quasi una non notizia. Oggi doveva terminare il confronto tecnico coi ministeri sulle competenze da trasferire alla Regione: un percorso su cui il governo è ancora in alto mare". Lo sottolinea

Dakar 2019 – Settima Tappa : crolla Quintanilla - Brabec nuovo leader : per le auto splendido duello tra Peterhansel e Roma : Brabec nuovo leader della classifica generale delle moto, Al-Attiyah domina quella delle auto: la situazione dopo la Settima Tappa della Dakar 2019 E’ andata in scena ieri la Settima Tappa dell’edizione 2019 della Dakar. Ancora una giornata di tanto spettacolo sulle sabbie africane: per quanto riguarda le moto è stato Sunderland uno dei protagonisti assoluti. Dopo una partenza ritardata di 30 minuti per visibilità scarsa e ...

Roma : giovedì nero - a rischio autobus e metro per sciopero : Roma – A Roma giovedi’ 17 gennaio trasporto pubblico della rete Atac a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) indetti rispettivamente dai sindacati Orsa e Usb. Entrambe le agitazioni hanno per oggetto “la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Le proteste riguarderanno bus, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ...