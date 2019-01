Omicidio Stefania Crotti ultime notizie | la donna uccisa a martellate dall' amante del

Bergamo - l'Omicidio di Gorlago : Stefania Crotti ingannata con una rosa. Bendata all’incontro con Chiara : Chiara Alessandri, fermata per il delitto, ha convinto un amico ad aiutarla raccontandogli che voleva fare una sorpresa a una coppia di amici

Omicidio di Erbusco - il marito di Stefania - distrutto dal dolore : 'Non so cosa pensare' : Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti, la 42enne trovata morta, carbonizzata, nelle campagne di Erbusco (Brescia) è distrutto dal dolore. Ancora non riesce a rendersi conto di quanto accaduto alla moglie. "E' vero - ha ammesso - in passato avevamo avuto dei problemi, ma li stavamo lasciando alle spalle". Per "ritrovarsi" si erano anche fatti un tatuaggio. Nelle scorse ore, l'ex amante dell'uomo, Chiara Alessandri, ha confessato di aver ...

Stefania - uccisa e poi bruciata : accusata di Omicidio l'ex amante dell'uomo : Stefania Crotti, una donna di Gorlago (in provincia di Bergamo), è stata uccisa a martellate: il corpo poi è stato dato alle fiamme. La Procura di Brescia ha predisposto il fermo di Chiara Alessandrini, ex amante del marito della vittima, ora accusata di omicidio. Stefania Crotti, arrestata Chiara Alessandrini per omicidio Le prime ricostruzioni portano tutte verso un delitto passionale: l'accusata, una donna 43enne di Rho, in passato avrebbe ...

"L'ho uccisa io". L'ex amante del marito confessa l'Omicidio di Stefania - trovata carbonizzata : Chiara Alessandri ha ammesso di aver ucciso Stefania Crotti, ma non di aver bruciato il corpo. È quanto emerso dall'interrogatorio, avvenuto nella notte in procura a Brescia, della donna accusata di omicidio e di distruzione di cadavere, per il corpo della vittima trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (Brescia) venerdì sera.Il difensore della donna fermata ha spiegato che l'incontro tra le due "c'è stato" ma che la ...

Omicidio di Stefania - chiuso il cerchio Un giallo lungo 24 ore " La ricostruzione : Dalle 15.30 di giovedì 17 gennaio, l'ultima volta che Stefania Crotti è stata vista viva, al fermo della donna accusata di averla uccisa, sabato sera alle 23. La ricostruzione di tutte le tappe del ...

Gorlago. Stefano Del Bello ritenuto estraneo all’Omicidio della moglie Stefania Crotti : “Io e Stefania ci siamo visti l’ultima volta mercoledì mattina” scrive Il Giorno attribuendo l’affermazione a Stefano del Bello. “Io

Omicidio di Stefania Crotti : arrestata Chiara Alessandri ex amante di Stefano Del Bello : Un orribile delitto passionale ha scosso la Lombardia. Stefania Crotti è stata attirata in un garage dalla sua rivale Chiara