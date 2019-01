Michelle Hunziker e Teo Teocoli - rivolta a Mediaset. Retroscena su Adrian : "Celentano non si è mai visto" : Terremoto Adriano Celentano a Mediaset. Lo show Adrian dovrebbe iniziare lunedì 21 gennaio ma il condizionale è d'obbligo perché stanno saltando tutti i piani. Voci impazzite da Verona, dove il Molleggiato era attesto da giorni per le prove dello spettacolo live che dovrebbe accompagnare l'attesissi

Michelle Hunziker scia con le azzurre a Cortina dopo la discesa - evento in favore delle donne vittime di violenza : A Cortina d’Ampezzo, a margine della discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, si è svolta un’iniziativa di grande rilievo con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla lotta contro la violenza sulle donne. Michelle Hunziker ha sciato con alcune atlete FISI al termine della gara, poi la nota showgirl ha raggiunto Giorgio Serena e Luca Giavi (Vicepresidente e Direttore Generale del ...

Michelle Hunziker - Alfonso Signorini becca Tomaso Trussardi : 'Il suo nuovo amore si chiama Giulia' : Il nuovo amore di Tomaso Trussardi 'si chiama Giulia'. Michelle Hunziker trema? No, almeno a giudicare dalla foto pubblicate dal settimanale Chi . I segugi del direttore Alfonso Signorini hanno ...

Michelle Hunziker - il tuffo nel passato con #10yearschallange : "Sono cambiate moltissime cose" : Anche la showgirl si è fatta travolgere dal giochino social che impazza negli ultimi giorni. Il suo bilancio degli ultimi 10...

Michelle Hunziker e Adriano Celentano per la prima volta insieme in tv : le anticipazioni esclusive : ... su cui la strategia del gruppo Mediaset continua ad investire per produrre spettacoli di intrattenimento capaci di rispondere, in modo soddisfacente, creativo e tradizionale, alle aspettative dei ...

Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 - data e promo : Michelle Hunziker conduttrice degli show da Verona? : L'appuntamento con Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 è certamente il più atteso di questo inizio d'anno: un evento televisivo, che coniugherà show e serie d'animazione, in onda in prima serata da lunedì 21 gennaio. Inizialmente annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni per il 7 gennaio, a pochi giorni dal compleanno del Molleggiato che ha appena compiuto i suoi 81 anni nel giorno della Befana ed è stato celebrato con speciali su ...

Michelle Hunziker - spunta la foto con Walter Nudo. Il messaggio è chiarissimo : Walter Nudo ha pubblicato uno scatto con Michelle Hunziker e lo ha condiviso su Instagram. Il vincitore del Grande Fratello Vip ricorda così la sua avventura a Colpo di fulmine in compagnia della conduttrice di Striscia la Notizia. Il messaggio alla collega è chiarissimo: "Era il 1997 con Michelle i

Michelle Hunziker - lo scatto senza trucco : ecco com’è ‘al naturale’ : Avete mai visto Michelle Hunziker senza trucco? In pochi lo hanno fatto perché la conduttrice svizzera non si è mai fatta un selfie senza nulla in faccia. O meglio, non lo aveva mai fatto prima ma ora sì… Quando i suoi fan hanno visto il suo scatto senza un filo di trucco sono rimasti davvero senza parole… La Hunziker è ancora in montagna, a San Cassiamo, in Trentino Alto Adige dove ha deciso di trascorrere le sue vacanze insieme alla ...

Michelle Hunziker - vacanze in montagna con la famiglia : 'Non arrendetevi mai' : ... vengono semplicemente 'eliminate' da questa terra...il cambio climatico sta mettendo in pericolo molti paesi del mondo, compreso il nostro....dobbiamo pretendere che vengano sistemate e messe in ...

Michelle Hunziker e il messaggio di fine anno : "Voglio essere ottimista e positiva... Basta lamentarsi!" : Michelle Hunziker ha voluto salutare il 2018 con un lungo messaggio condiviso su Instagram con i suoi oltre tre milioni e 400mila follower. La conduttrice e showgirl svizzera ha invitato tutti coloro che la seguono a dare il proprio contributo per rendere questo mondo un posto migliore.Nella prima parte di questo lungo messaggio ha manifestato la volontà di accogliere questo 2019 con ottimismo e positività, rivolgendosi soprattutto alle ...