La doppia mossa di Francesco contro la vecchia Chiesa

Papa Francesco - la doppia mossa per cancellare Benedetto XVI : retroscena inquietante - caos in Vaticano : La tesi è di quelle pesantissime, così come lo sono gli indizi: Papa Francesco avrebbe un piano per cancellare l'eredità e i discepoli di Benedetto XVI. Operazione che agita il Vaticano, che non a caso in gran parte è schierato contro il Pontefice. La tesi viene avanzata da Riccardo Cascioli su Il G