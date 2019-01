Bruno Vespa : 'Se Silvio Berlusconi fa il miracolo allora Matteo Salvini...' : Mentre Matteo Salvini cercherà 'di portare a casa con il vecchio centrodestra la vittoria elettorale in Abruzzo e in Sardegna , 10 febbraio, aspettando le Europee del 26 maggio per regolare i conti', ...

Bruno Vespa : "Se Silvio Berlusconi fa il miracolo allora Matteo Salvini..." : Mentre Matteo Salvini cercherà "di portare a casa con il vecchio centrodestra la vittoria elettorale in Abruzzo e in Sardegna (10 febbraio) aspettando le Europee del 26 maggio per regolare i conti", Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi. Il Cavaliere, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su il

Silvio Berlusconi - retroscena tragico : "Non c'è più niente da fare". Quando ha capito che Salvini... : "Con quello lì non c'è più niente da fare". La delusione di Silvio Berlusconi riassunta in un virgolettato di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. "Quello lì" è ovviamente Matteo Salvini, su cui il Cavaliere puntata per tornare al governo nel giro di qualche settimana. Tutto saltato, subito

Silvio Berlusconi - nuovo tradimento : il big che lascia Forza Italia. "Fa un partito suo - oggi sarebbe al 6%" : Prima lo scippo, poi lo strappo. Giovanni Toti, secondo un retroscena del Fatto quotidiano, sarebbe sempre più lontano da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Tanto da ipotizzare una fuga dal partito per fondare un proprio movimento. "Un sondaggio commissionato da lui medesimo dà un nuovo soggetto p

Silvio Berlusconi candidato - Antonio Martino : "Salvini non c'entra - il Cav è oltre. Lui..." - soffiata privata : Dietro la candidatura di Silvio Berlusconi "c'è qualcosa di grandioso". Intervistato dal Tempo, Antonio Martino va dritto al punto: "Un uomo che a 82 anni, con la possibilità di godersi in piena libertà gli ultimi anni della sua vita decide di sacrificarsi e rimettersi in gioco non lo fa per vanità.

Silvio Berlusconi candidato - il retroscena : chi ha provato dentro Forza Italia a fermarlo : La candidatura di Silvio Berlusconi anziché unire spacca Forza Italia. Secondo un retroscena del Messaggero, i più entusiasti tra i fedelissimi del Cav sono stati Niccolò Ghedini e Adriano Galliani, tra i grandi sostenitori del ritorno in campo del leader per le elezioni europee. Molto più scettici,

Pier Silvio Berlusconi : 'La Liguria può rinascere se scommette su se stessa' : 'Versione privata' è una rubrica di interviste che viene pubblicata ogni lunedì su Il Secolo XIX. Personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, della politica e dell'imprenditoria, dello sport, si raccontano e al tempo stesso parlano del loro rapporto con Genova e la Liguria, intrecciando memoria ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia sotto l'8%? Il dramma : chi lo scarica : Mostrano entusiasmo ma il dubbio dilaga tra i forzisti: avrà ancora il suo tocco magico Silvio Berlusconi? I sondaggi sono impietosi: danno gli azzurri all'8 per cento. Riuscirà a tirare su questo numero risicatissimo? Giorgio Mulè ne è convinto ("tra il 10 e il 20 per cento), come Antonio Tajani ch

Silvio Berlusconi - i dubbi della figlia Marina per la nuova discesa in campo del Cavaliere : Lo aveva detto mesi fa, che si sarebbe candidato alle Europee. Poi, però, aveva fatto una mezza marcia indietro, forse ascoltando i consigli di amici e collaboratori. Ma alla fine, Silvio Berlusconi ha deciso ancora una volta di gettare il cuore oltre l'ostacolo e nelle scorse ore a ufficialmente an

Silvio Berlusconi si candida - Giuliano Urbani lo demolisce : 'Sarà un insuccesso totale' : Ormai, va detto, è diventato un po' 'l'uccello del malaugurio' del Cav. E stavolta, addirittura, lancia i suoi strali dalle pagine del Fatto Quotidiano , il giornale che più di ogni altro ha fatto ...

Silvio Berlusconi - il piano per seppellire Luigi Di Maio con l'ok di Sergio Mattarella : Ha un obiettivo dichiarato, Silvio Berlusconi: riportare il centrodestra al governo. Il problema è come fare: Matteo Salvini non pare intenzionato a mollare a breve il Movimento 5 Stelle, e allo stesso tempo il presidente Sergio Mattarella ha mandato chiari segnali di contrarietà all'ipotesi di un r