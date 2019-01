Myanmar Birmania fra Magritte e Orwell

ilsecoloxix

: La bandiera della Sardegna sventola in Birmania (Myanmar) ???? insieme ad una 'donna giraffa' che si è gentilmente of… - sardoinviaggio : La bandiera della Sardegna sventola in Birmania (Myanmar) ???? insieme ad una 'donna giraffa' che si è gentilmente of… - Studindocinesi : #Cambogia #Myanmar #riso L’Ente nazionale risi ha stimato in almeno 11 mila gli ettari di terreno abbandonato... -

(Di sabato 19 gennaio 2019) I templi di Bagan con e senza mongolfiere in sorvolo Ecco, tenete da parte il vostro entusiasmo per Bagan, che sta sicuramente sul podio come la prima o fra le prime tre meraviglie del mondo. È una ...