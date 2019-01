Il 19 gennaio 1980 il singolo Rock With You di Michael Jackson svettò al primo posto

optimaitalia

(Di sabato 19 gennaio 2019)Con un'intro di batteria, l'immediato stop e l'esplosione del groove,You diconquistò un pubblico che già si era lasciato incantare da Don't Stop 'til You Get Enough, ilprecedente. Entrambi erano stati estratti dall'album "Off the wall" (1979), ilche il Re del Pop aveva pubblicato con la Epic Records dopo aver lasciato la Motown. Soprattutto, "Off the wall" portava la firma di Quincy Jones, il produttore legato ada un'amicizia sincera e che firmò anche capolavori come "Thriller" (1982) e "Bad" (1987).You difu scritta da Rod Temperton, il tastierista degli Heatwave. Quincy Jones aveva notato le capacità di Temperton già nel 1977, quando con la sua band aveva pubblicato ilBoogie Nights. Da quel momento Jones lo prese in considerazione per i testi del futuro Re del Pop, e gli fece firmare ...