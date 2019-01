Bolzano | valanga in Valle Aurina | un morto e cinque sciatori estratti vivi

Blastingnews

(Di sabato 19 gennaio 2019) Un'altra tragedia della montagna si è verificata oggi in), precisamente sul monte Spicco, a quota 2400 metri. Ad essere travolti dalla coltre di neve questa volta sono state sei persone (si tratta di un gruppo di amici) che stavano sciando in un fuoripista. All'improvviso la massa ghiacciata si è staccata dalla montagna, travolgendoli. Per uno di loro purtroppo non c'è stato niente da fare, l'uomo è infatti deceduto: si tratta di un giovane di 22 anni, originario di Valdaora, località della Val Pusteria.Inutili i soccorsi per la vittima Nell'immediatezza della tragedia, sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sfortunato giovane, una volta che quest'ultimo è stato estratto da sotto la neve. Per la precisione, sono intervenuti il soccorso alpino e i Vigili del Fuoco di ...