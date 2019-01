Banca Popolare Bari | al via il piano De Bustis

Vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa - Adiconsum chiede incontro : Facendosi portavoce delle richieste dei cittadini, l'Adiconsum chiede per l'ennesima volta un incontro con i vertici della Banca Agricola Popolare Rg

Azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa sul piede di guerra : non riescono a vendere le proprie azioni : I piccoli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa sono sul sentiero di guerra perchè non riescono a vendere le proprie azioni allo stesso istituto. Così hanno fissato un sit in di protesta ...

Popolare Bari il prossimo caso Bancario : "Cercherà 500 milioni sul mercato" : Potrebbe essere il prossimo problema bancario italiano. La Popolare di Bari, principale banca dell'Italia meridionale e da tempo in difficoltà, si preparerebbe a varare un piano di rafforzamento ...

Popolare di Vicenza - Tribunale dichiara stato di insolvenza : ai vertici può essere ora contestata la Bancarotta fraudolenta : Adesso per i vertici della Banca Popolare di Vicenza si apre la prospettiva di una contestazione di bancarotta fraudolenta. Infatti il Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della banca che si trova in regime di liquidazione coatta amministrativa. La decisione del giudice Giuseppe Limitone è destinata a marcare il fronte giudiziario per il dissesto che ha causato la perdita dei risparmi per decine di migliaia di azionisti di PopVicenza, ...

Valdis Drombrovskis interviene su Banca Agricola Popolare di Ragusa : Commissione Europea risponde all'interrogazione sulla Banca Agricola Popolare di Ragusa posta da Innocenzo Leontini. Sabato incontro ad Ispica

Gilet gialli a Ragusa per la vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa : Si inasprisce la vertenza degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Martedì prossimo in programma un sit-in dei Gilet gialli a Ragusa

Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa - i risparmiatori incontreranno il Governo nazionale. Il 21 gennaio : I rappresentanti dei risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa incontreranno il 21 gennaio a Roma il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. E' l'ultima novità riguardante la questione delle Azioni della Bapr su cui da parte dei risparmiatori si registrano lamentele in quanto, seguendo una normativa dello Stato, ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di Banca Popolare di Sondrio : Apprezzabile rialzo per l' istituto di credito lombardo , in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa - interviene Medica : Sempre attuale la Vertenza dei piccoli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Il consigliere Medica chiede Consiglio aperto

Monta la protesta degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa : Monta la protesta degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che non riescono a rientrare in possesso degli investimenti fatti

Banca Popolare di Bari - il ritorno di De Bustis Bcc Avetrana entra in Iccrea : Nomina politica ratificata dalla Giunta regionale con presidente Roberto Formigoni. Finlombarda,cassaforte della Regione, è la finanziaria per lo sviluppo del territorio,con un patrimonio di 211 ...

Banco Desio - ok CdA a fusione per incorporazione Banca Popolare Spoleto : I Consigli di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza e di Banca Popolare di Spoleto, BPS, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio. Gli azionisti di ...

Consigliere Medica interviene su vicenda Banca Agricola Popolare Ragusa : Ordine del giorno proposto dal Consigliere comunale Marcello Medica sulla vicenda della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Chiesto un tavolo tecnico

Banca Agricola Popolare Ragusa - CdA nomina DG Saverio Continella : Nato a Catania nel 1967, dove si è laureato in Economia e Commercio, Continella ha completato la sua formazione con il Master in Direzione Bancaria al CEFOR di Milano ed ha maturato la propria ...