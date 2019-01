Salvini a Afragola | in video baciamano a suo arrivo in piazza

Baciamano a Salvini ad Afragola : Sta facendo il giro del web un video nel quale si vede un uomo baciare la mano di Matteo Salvini in piazza Municipio ad Afragola, nel Napoletano. L'episodio è avvenuto all'arrivo del vicepremier e ...

Selfie e baciamano per Salvini ad Afragola. E c'è chi grida : "Non farci più pagare la scorta a Saviano" : Applausi, telefonini pronti per immortalare il momento, e poi abbracci, sorrisi e il baciamano. Ad aspettare Matteo Salvini ad Afragola una folla festante. Nella città dell'hinterland napoletano, che negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache per i numerosi atti intimidatori subiti dai commercianti, il ministro dell'Interno è accolto da centinaia di persone. Applaudono, cercano di toccarlo, provano a farsi una foto ...

Afragola - baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni. Dalla folla : “Non farci pagare più la scorta a Saviano” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivato ad Afragola per incontrare gli amministratori locali sul tema dell’emergenza racket è stato accolto Dalla piazza con cori da stadio. Il Ministro si è avvicinato alla gente e ha ricevuto un baciamano. Poi, mentre si concedeva baci, abbracci e qualche selfie con i presenti, un uomo gli ha chiesto: “Matteo, non farci più pagare la scorta a Saviano“. Afragola è la città dove ...

