Roma | Di Francesco ' Guariti Siamo cresciuti | speriamo di non riammalarci

Roma pronta all’ostacolo Torino - Di Francesco non ammette distrazioni : “obbligati a vincere! E su Belotti…” : Eusebio Di Francesco si appresta a rituffarsi nel campionato dopo la pausa invernale, c’è il Torino ad attendere la sua Roma “Conosco molto bene Mazzarri come allenatore, conosco la sua mentalità, le caratteristiche delle sue squadre. E’ molto attento a preparare la partita e fare la fase difensiva. Il Torino è una buona squadra, ha fatto fatica in casa quando ha dovuto imporre il suo gioco. E’ una squadra molto ...

Roma - Di Francesco ora ha "problemi" di abbondanza : con il Torino Zaniolo e Pastore per una maglia : Contro il Torino il dubbio sarà tra Pastore e Zaniolo, perché Lorenzo Pellegrini giocherà in mediana con Cristante. Ma già dalla partita contro l'Atalanta, Di Francesco avrà tre giocatori per una ...

Francesco Chiofalo interviene per fermare le minacce di morte a Selvaggia Roma : "L'odio non porta a nulla" : Da quando Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, annunciò la sua imminente operazione per rimuovere un tumore benigno al cervello, poco prima delle festività natalizie, intervento che, grazie alla bravura dei medici che l'hanno operato, è perfettamente riuscito, la vita di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco, è cambiata in peggio.Da settimane, infatti, la 28enne Romana non fa altro che ricevere insulti, auguri di ...

Roma - Cristante : 'Di Francesco sa gestire lo spogliatoio. Le strigliate di Ibrahimovic mi hanno fatto bene' : Bryan Cristante ha alzato la testa dopo i primi mesi d'ambientamento nella Capitale. Il centrocampista prelevato dall'Atalanta sta diventando una pedina fondamentale per il gioco di Di Francesco che ...

Francesco Chiofalo - la ex Selvaggia Roma minacciata di morte : «Mi sto ammalando - denuncio tutti» : «Sono stufa! Passare per una testa di ca? per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato». Selvaggia Roma sbotta dopo gli insulti e...

Roma ai quarti di Coppa Italia - Di Francesco : 'Schick - buona gara ma sia più cattivo' : "Schick ha fatto una buona gara, anche se per me si accontenta sempre. Poteva fare dei gol in più, deve sempre coltivare questa cattiveria, anche in allenamento. Non deve accontentarsi, poteva fare ...

Roma - Di Francesco : "Schick deve essere più cattivo. I cori? Non li ho sentiti" : La Roma si prende la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo con un 4-0 in scioltezza la Virtus Entella . Nel dopo gara dell'Olimpico, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ...